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Сотрудник Google нашел опасный баг в Windows Блокнот

В Windows Блокнот найдена уязвимость, которая способна взломать компьютер пользователя и нанести технике существенный вред. Об обнаруженном баге рассказал в личном Twitter-аккаунте сотрудник Google Тавис Орманди.
Сотрудник Google нашел опасный баг в Windows Блокнот

По словам эксперта по кибербезопасности, он смог первым найти в Блокноте данное заражение и уже отправил в Microsoft сообщение о вирусе в Windows. О подробностях открытия почти ничего не известно, Орманди заявил, что виной всему ошибки в поврежденной памяти. После обнародования информации о бреши в Блокноте, некоторые программисты реши самостоятельно выяснить, каким образом она вызывается.

Сотрудник Google призвал разработчиков в течение 90 дней устранить баг, в обратном случае пообещав опубликовать готовую программу для применения уязвимости Блокнота, которая уже имеется в его активе.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:50

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