Сотрудник Google нашел опасный баг в Windows Блокнот





По словам эксперта по кибербезопасности, он смог первым найти в Блокноте данное заражение и уже отправил в Microsoft сообщение о вирусе в Windows. О подробностях открытия почти ничего не известно, Орманди заявил, что виной всему ошибки в поврежденной памяти. После обнародования информации о бреши в Блокноте, некоторые программисты реши самостоятельно выяснить, каким образом она вызывается.Сотрудник Google призвал разработчиков в течение 90 дней устранить баг, в обратном случае пообещав опубликовать готовую программу для применения уязвимости Блокнота, которая уже имеется в его активе.