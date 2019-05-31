Россия предложила Японии полностью отказаться от визового режима





Сергей Лавров особо отметил, что рассчитывает на продолжение данного диалога с Таро Коно. Глава МИД пояснил, что речь о безвизовом режиме зашла в связи с уже имеющимися договоренностями, среди которых доведение масштабов обменов к 2023 году между гражданами Российской Федерации и Японии до 400 000 человек в год. Отмечается, что пока речь идет только о безвизе между Сахалинской областью и Хоккайдо.В столице Японии проходит встреча депутатов в формате "2+2". В этих переговорах принимают участие главы оборонных и внешнеполитических ведомств. Российскую Федерацию представляют Сергей Шойгу и Сергей Лавров, а Японию — Такэси Ивая и Таро Коно. Представители стран обсуждают ключевые вопросы сотрудничества и возможность безвизового режима между Японией и Россией.