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Россия предложила Японии полностью отказаться от визового режима

Глава МИД Сергей Лавров напомнил своему японскому коллеге Таро Коно о предложении перейти к безвизовому режиму. Представитель России предложил начать с деловых поездок.

Россия предложила Японии полностью отказаться от визового режима

Сергей Лавров особо отметил, что рассчитывает на продолжение данного диалога с Таро Коно. Глава МИД пояснил, что речь о безвизовом режиме зашла в связи с уже имеющимися договоренностями, среди которых доведение масштабов обменов к 2023 году между гражданами Российской Федерации и Японии до 400 000 человек в год. Отмечается, что пока речь идет только о безвизе между Сахалинской областью и Хоккайдо.

В столице Японии проходит встреча депутатов в формате "2+2". В этих переговорах принимают участие главы оборонных и внешнеполитических ведомств. Российскую Федерацию представляют Сергей Шойгу и Сергей Лавров, а Японию — Такэси Ивая и Таро Коно. Представители стран обсуждают ключевые вопросы сотрудничества и возможность безвизового режима между Японией и Россией.



 
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Политика
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:28

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