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Мобильные телефоны способны провоцировать появление прыщей

Косметолог рассказал о причинах, приводящих к появлению прыщей. Эксперт отмечает, мобильные телефоны способны провоцировать акне в определенных частях лица, чаще всего на подбородке, но иногда и на щеках.
Мобильные телефоны способны провоцировать появление прыщей

Об этом рассказал Яннис Александридес, работающий косметологом в Лондоне. По словам эксперта, медицина уже давно установила основные причины появления прыщей на разных участках лица. На лбу и носу акне образуется из-за плохого питания и потоотделения, а вот на подбородке и щеках – из-за гормональных нарушений. При этом, последние исследования говорят о том, что у прыщей могут быть и другие причины возникновения.

Появление акне на подбородке и щеках могут быть спровоцированы влиянием мобильных телефонов. Волны, которые устройство издает и принимает, способны усиливать распространение и размножение бактерий в данных частях лица, отмечает косметолог.

Эксперт из Лондона также рассказал об основных способах борьбы с прыщами и методах предотвращения их появления. В первую очередь необходимо следить за питанием и вести здоровый образ жизни, хорошо высыпаться. Важно знать свой тип кожи и регулярно применять средства для очистки и отшелушивания. Это сделает ее более здоровой и привлекательной на вид. Женщинам косметолог советует реже использовать макияж и смывать его сразу после возвращения домой. Иначе под ним будут развиваться бактерии, негативно влияющие на кожу лица.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:08

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