Мобильные телефоны способны провоцировать появление прыщей





Об этом рассказал Яннис Александридес, работающий косметологом в Лондоне. По словам эксперта, медицина уже давно установила основные причины появления прыщей на разных участках лица. На лбу и носу акне образуется из-за плохого питания и потоотделения, а вот на подбородке и щеках – из-за гормональных нарушений. При этом, последние исследования говорят о том, что у прыщей могут быть и другие причины возникновения.Появление акне на подбородке и щеках могут быть спровоцированы влиянием мобильных телефонов. Волны, которые устройство издает и принимает, способны усиливать распространение и размножение бактерий в данных частях лица, отмечает косметолог.Эксперт из Лондона также рассказал об основных способах борьбы с прыщами и методах предотвращения их появления. В первую очередь необходимо следить за питанием и вести здоровый образ жизни, хорошо высыпаться. Важно знать свой тип кожи и регулярно применять средства для очистки и отшелушивания. Это сделает ее более здоровой и привлекательной на вид. Женщинам косметолог советует реже использовать макияж и смывать его сразу после возвращения домой. Иначе под ним будут развиваться бактерии, негативно влияющие на кожу лица.