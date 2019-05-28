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За час до анонса Redmi K20 и Redmi K20 Pro опубликованы свежие фото

Презентация Redmi K20 и Redmi K20 Pro запланирована на 28 мая и всего за час до анонса в Сети были опубликованы свежие фото устройств. Смартфоны запечатлены в разноцветных фирменных силиконовые чехлах китайского бренда.
За час до анонса Redmi K20 и Redmi K20 Pro опубликованы свежие фото

Фотографии опубликовал известный инсайдер Мукул Шарма на своей странице в Twitter. Он отметил, что раз уж анонс состоится в течении ближайших часов, то не имеет никакого смысла скрывать от пользователей внешний вид смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro. При этом информатор не рассказал, какая конкретно модель запечатлена на его снимках.

На одном из них он держит в руках три разноцветных смартфона. Скорее всего на них надеты фирменные силиконовые чехлы бренда Redmi: красный, желтый и фиолетовый. Также инсайдер показал внешний вид самой коробки новинки, у обоих версий она идентичная, отличается только название. В рамках мероприятия компания собирается представить свои ноутбуки под брендом Redmi.

Напомним, недавно в Сети появились технические характеристики Redmi K20 Pro. Смартфон получит от 6 до 8 ГБ ОЗУ и от 64 до 256 ГБ встроенной памяти. Работать он будет на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 855, тогда как обычная версия получит Snapdragon 730. Устройство располагает 6,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2340x1080 пикселей. Смартфон имеет тройную основную (48, и13 и 8 МП) и одинарную фронтальную (20 МП) камеры. Последняя будет выдвижной.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:00

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