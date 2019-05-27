ByteDance может создать собственный смартфон





Эксперты связали решение компании разработать гаджет с беспокойством фирм из КНР в связи с запретом Вашингтона на экспорт продукции Huawei. С такой инициативой выступил основатель ByteDance Чжан Имин. Его компания уже приобрела ряд патентов у изготовителя гаджетов Smartisan.На сегодня ByteDance - один из наиболее крупных стартапов планеты. В начале весны нынешнего года численность скачиваний сервиса обмена короткими видеороликами TikTok, которым владеет ByteDance, составило один миллиард. По мнению аналитиков мира технологий, смартфон компании вряд ли будет ждать успех. Подобные проекты Facebook и Amazon ранее провалились, а у ByteDance отсутствует опыт в создании таких моделей.Ранее специалисты назвали лучшие смартфоны для поддержки 5G. Первое место в этом перечне занял OnePlus 7 Pro. Гаджет оснащен дисплеем на 6,67 дюйма, фронтальной камерой на 16 Мп. В топ-3 также оказались Samsung Galaxy S10 и Oppo Reno.