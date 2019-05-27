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Актриса Наталья Бардо обнажилась ради откровенной фотосессии

Российская актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии, кадры с которой показала в сети Instagram. Артистка оставила лишь шляпу на голове, демонстрируя подтянутую фигуру.
Актриса Наталья Бардо обнажилась ради откровенной фотосессии

Звезда сериала “Улетный экипаж” Наталья Бардо отправилась в отпуск на курорт в Греции, откуда публикует массу фотографий. Накануне артистка удивила публику фотографиями, на которых позирует обнаженной, прикрывая лицо шляпой. Поклонники смогли оценить стройное и подтянутое тело звезды, а также оставили большое количество комплиментов в комментариях. В ответах некоторым фолловерам она не скупилась на смайлики с сердечками.

В аккаунте Натальи Бардо имеется много кадров из Греции, куда, как выяснила публика, артистка отправилась без возлюбленного. В СМИ имеются сведения о том, что Бардо и Марюс Вайсберг, которые воспитывают трехлетнего сына, расстались из-за измен.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:44

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