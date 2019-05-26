Звезда “Уральских пельменей” Илана Юрьева рассказала о впечатлениях от отдыха на Мальдивах

Илана Юрьева отметила, что ей удалось прилететь на Мальдивы с третьего раза, поскольку два первых переносились из-за гастролей и болезни. Артистка часто путешествует с семьей, но на острова отправилась впервые, чему несказанно рада. От аэропорта Мале Юрьева летела на гидроплане около 30 минут, в результате чего не пожалела о сделанном выборе. Звезда выбрала для отдыха остров Kandima Maldives, который является одним из крупных в архипелаге, имея протяженность 3 км.Илана Юрьева решила остаться на весь отпуск в домике на воде, где семье очень нравится, а также она оценила еду, океан и развлечения для детей. Как отметила звезда, на Мальдивах формат преимущественно для влюбленных, однако на ее острове есть специальный детский сад. Артистка пообещала поклонникам рассказать подробнее о путешествии, если они проявят такое желание, в комментариях.