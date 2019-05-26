В Сети опубликованы характеристики смартфона Redmi K20 Pro





Мукул Шарма, являющийся известным инсайдером, опубликовал на своей странице в Twitter практически все технические подробности нового флагмана от суббренда Xiaomi. О Redmi K20 Pro уже сейчас известно все, кроме его габаритов, веса и стоимости. Новинка получит AMOLED экран, имеющий диагональ 6,39 дюйма и разрешение 2340x1080 точек. Устройство располагает тройной основной камерой на 48, 13 и 8 МП. Фронтальный кристалл расположится на выдвижном модуле и получит 20 МП. Камера новинки имеет оптический зум и помощник для автофокуса, стабилизация будет только цифровой.Redmi K20 Pro получит топовый кристалл Snapdragon 855, работающий на частоте от 1,8 до 2,84 ГГц. В зависимости от версии смартфон будет иметь от 6 до 8 ГБ ОЗУ и от 64 до 256 ГБ встроенной памяти. Устройство располагает батареей на 4000 мАч без поддержки технологии обратной зарядки. Модель также получит Bluetooth 5.0, двухдиапазонный адаптер Wi-Fi и приемник GPS.Флагманский смартфон Redmi K20 Pro будет работать на базе операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.2. Корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава, а для оформления передней и задней панели использовалось стекло. Официальная презентация ожидаемой новинки состоится 28 мая.