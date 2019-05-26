АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Одинокие пациенты с сердечной недостаточностью редко следуют рекомендациям по лечению
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

В Сети опубликованы характеристики смартфона Redmi K20 Pro

Ожидаемый флагманский смартфон Redmi K20 Pro обзавелся точными характеристиками. Устройство будет иметь процессор Snapdragon 855, от 6 до 8 ГБ ОЗУ и от 64 до 256 ГБ внутренней памяти, а также экран с диагональю 6,39 дюйма.
В Сети опубликованы характеристики смартфона Redmi K20 Pro

Мукул Шарма, являющийся известным инсайдером, опубликовал на своей странице в Twitter практически все технические подробности нового флагмана от суббренда Xiaomi. О Redmi K20 Pro уже сейчас известно все, кроме его габаритов, веса и стоимости. Новинка получит AMOLED экран, имеющий диагональ 6,39 дюйма и разрешение 2340x1080 точек. Устройство располагает тройной основной камерой на 48, 13 и 8 МП. Фронтальный кристалл расположится на выдвижном модуле и получит 20 МП. Камера новинки имеет оптический зум и помощник для автофокуса, стабилизация будет только цифровой.

Redmi K20 Pro получит топовый кристалл Snapdragon 855, работающий на частоте от 1,8 до 2,84 ГГц. В зависимости от версии смартфон будет иметь от 6 до 8 ГБ ОЗУ и от 64 до 256 ГБ встроенной памяти. Устройство располагает батареей на 4000 мАч без поддержки технологии обратной зарядки. Модель также получит Bluetooth 5.0, двухдиапазонный адаптер Wi-Fi и приемник GPS.

Флагманский смартфон Redmi K20 Pro будет работать на базе операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.2. Корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава, а для оформления передней и задней панели использовалось стекло. Официальная презентация ожидаемой новинки состоится 28 мая.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Шнуров рассказал о возможном
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать
Зеленский станцевал на открытии шоу
Медики назвали симптомы, указывающие на
Ани Лорак пришла на вручение премии
Во Франции поставили рекорд по
Новое исследование подтвердило
Актер Юрий Смирнов показал квартиру на
Эксперты составили рейтинг самых
Светлана Бондарчук поздравила бывшего
В Сети опубликованы характеристики
Актриса Анфиса Черных стала победителем
Ученые: Бездетные женщины – самые
Настя Каменских бокалом шампанского
Ученые предупреждают, что игнорирование
Анфиса Чехова раскритиковала женщин с
«Любите женщин»: Переплывший Атлантику
Вадим Казаченко повторно подал в суд на
В Австралии найден усваивающий золото
Из-за сплетен о романе с директором
Одинокие пациенты с сердечной
Наталья Медведева рассказала, как ей
Эксперт: Россия и Китай покупают золото
Возлюбленная сына Валерии Анна Шеридан
Ученые утверждают, что еженедельный
Меган Маркл заподозрили в обмане
Xiaomi представила мобильный
Пригожин рассказал о своей реакции на
BMW до 2025 года представит 25
Машу Малиновскую раскритиковали в
Просмотреть все новости