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"Ничего нельзя купить": Константин Эрнст пожурил Ержана Максима после финала на шоу "Голос. Дети"

Константин Эрнст после объявления результатов на повторном финале шоу "Голос. Дети", где все девять участников стали победителями, пожурил юного казахского исполнителя Ержана Максима. Руководитель Первого канала отреагировал на ролик с конкурсантом, дав понять мальчику, что на федеральном ТВ ничего нельзя купить.

"Ничего нельзя купить": Константин Эрнст пожурил Ержана Максима после финала на шоу "Голос. Дети"

В видеоролике, где снялся Ержан Максим, создатели акцентировали внимание на продажности детского "Голоса". В финале популярного проекта Константин Эрнст заявил, что шоу всегда было, будет и остается честным, а наличие связей и денег не поможет сделать "ножку маленькой, а сердце - большим". Генеральный директор обратился к победителю из Казахстана со словами: "Теперь ты знаешь, что на Первом канале ничего нельзя купить".
"Ничего нельзя купить": Константин Эрнст пожурил Ержана Максима после финала на шоу "Голос. Дети"

Решение руководства главного канала страны оценили многие знаменитости. Словами Константина Львовича восхитились Наталья Штурм и Станислав Садальский, отличающийся своим негативным отношением ко многим программам, транслируемым на "первой кнопке". Актер остался доволен поступком канала, но не все зрители положительно его оценили. Большинство пользователей Сети считают, что Эрнст специально сделал "благородный ход", стараясь загладить свою же вину.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:08

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