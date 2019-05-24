"Экстравагантный ход": Лариса Луппиан не готова привлекать к постановкам в театре имени Ленсовета Боярскую и Матвеева





Лариса Регинальдовна долгое время не выходила на сцену, так как занималась воспитанием детей и внуков. По словам Михаила Боярского, ради семьи Луппиан в какой-то мере пожертвовала любимой профессией. Теперь у артистки появилась возможность добиться больших успехов на новой должности. Худрук планирует действовать не спеша и сменить акцент с современно-авангардного театра на более классический. В ближайших планах - сотрудничество с такими режиссерами как Александр Молочников и Константин Богомолов.Когда журналисты "СтарХита" поинтересовались у знаменитости не собирается ли она приглашать в свои спектакли звездную дочь Елизавету Боярскую и ее супруга - актера Максима Матвеева, Лариса Луппиан призналась, что подобное решение, возможно, было бы очень интересным для публики. "Думаю, это чересчур экстравагантный ход", - говорит звезда экранов. По ее словам, нужно уважать интересы артистов, а также - интересы театрального сообщества.