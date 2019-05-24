АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Маркер рака предстательной железы PSA активирует процесс образования метастазов
EUR 71.84 USD 64.49
Курс валют на 24.05.2019

"Экстравагантный ход": Лариса Луппиан не готова привлекать к постановкам в театре имени Ленсовета Боярскую и Матвеева

Известная отечественная актриса Лариса Луппиан недавно стала художественным руководителем театра имени Ленсовета. В интервью артистка призналась, что больших изменений в культурном учреждении пока не предвидится, а приглашать для участия в постановках дочь Елизавету Боярскую и зятя Максима Матвеева она не планирует.

"Экстравагантный ход": Лариса Луппиан не готова привлекать к постановкам в театре имени Ленсовета Боярскую и Матвеева

Лариса Регинальдовна долгое время не выходила на сцену, так как занималась воспитанием детей и внуков. По словам Михаила Боярского, ради семьи Луппиан в какой-то мере пожертвовала любимой профессией. Теперь у артистки появилась возможность добиться больших успехов на новой должности. Худрук планирует действовать не спеша и сменить акцент с современно-авангардного театра на более классический. В ближайших планах - сотрудничество с такими режиссерами как Александр Молочников и Константин Богомолов.
"Экстравагантный ход": Лариса Луппиан не готова привлекать к постановкам в театре имени Ленсовета Боярскую и Матвеева

Когда журналисты "СтарХита" поинтересовались у знаменитости не собирается ли она приглашать в свои спектакли звездную дочь Елизавету Боярскую и ее супруга - актера Максима Матвеева, Лариса Луппиан призналась, что подобное решение, возможно, было бы очень интересным для публики. "Думаю, это чересчур экстравагантный ход", - говорит звезда экранов. По ее словам, нужно уважать интересы артистов, а также - интересы театрального сообщества.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россияне стали реже покупать
Маркер рака предстательной железы PSA
Haval готовится к старту продаж нового
Алексей Панин раскрыл подробности
В России KIA, Hyundai и Chery повысили
Британские ученые: В развитии личности
Марина Африкантова стала выглядеть
Названы самые чувствительные и
Милена Безбородова начала удалять
Xiaomi случайно раскрыла стоимость
На севере Москвы в квартире обнаружили
Роман Гриценко отдыхает с подругой
"Экстравагантный ход": Лариса Луппиан
Ученые: Синдром Кокейна может
Песков: Кремль рассматривает
Татьяна Строкова планирует занять место
Представители Минпромторга и Минэнерго
Медики назвали малоизвестные факты о
Ольга Бузова в Stories не смогла
Изменившаяся Джулия Ванг рассказала о
Ольга Рапунцель: «Дима сам говорил мне,
В Саратове из-за ДТП погиб пассажир
Немецкие специалисты рассказали об
Сергей Лазарев лично протестировал
Крейсер «Аврора» отмечает 119-летие
Открытие на Плутоне может доказать
Татьяна Брухунова опровергла слухи о
Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо
«Яндекс» купил эксклюзивные права на
Анна Седокова дала советы подрастающему
Просмотреть все новости