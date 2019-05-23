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Ксения Собчак завуалировано ответила на «насмешливый» комментарий Максима Виторгана

Скандально известная тележурналистка Ксения Собчак завуалировано ответила на «насмешливый» комментарий своего мужа Максима Виторгана. Именно к таким выводам пришли пользователи Сети, хорошенечко изучив свежий блог светской львицы.

Ксения Собчак завуалировано ответила на «насмешливый» комментарий Максима Виторгана

На днях Собчак решила обсудить у себя на страничке в Instagram с подписчиками, как же нужно поступать со своими неприятелями. Ксения написала пост, в котором указала на то, что месть не является самым удачным решением и нужно быть добрее к людям.

Через несколько минут на пост светской львицы отреагировал ее супруг Максим Виторган, который «насмешливо» заметил, что, по ее логике, людям можно творить что угодно, главное - ежедневно повторять себе одну и ту же фразу: «Я не специально».

Спустя день Ксения поспешила оставить в личном микроблоге еще один пост, в котором решила продолжить тему, так активно обсуждаемую в социальных сетях. Собчак в очередной раз сделала вывод, что возмездие на самом деле не достойно хорошего человека, а также посоветовала интернет-пользователям прощать своих обидчиков, ведь каждый человек порой совершает ошибки.

Ксения Собчак завуалировано ответила на «насмешливый» комментарий Максима Виторгана

«Можно не общаться, не иметь дело - это уже личный выбор, но прощать врагов надо обязательно», - подметила бывшая телеведущая «Дома-2» в свежей публикации.

По мнению некоторых фолловеров, этот пост Собчак целиком и полностью посвятила своему мужу, с которым не так давно объявила о расставании. Читатели предполагают, что Виторган так и не смог простить Ксению и именно поэтому при каждом удобном случае напоминает ей об этом.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:21

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