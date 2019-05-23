АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Регулярное взвешивание может уберечь от ожирения
EUR 71.84 USD 64.42
Курс валют на 23.05.2019

Рэпер Потап признался в любви Насте Каменских

На странице своего Instagram рэп-исполнитель Потап опубликовал новый ролик. На видео знаменитость признался в любви своей коллеге Насте Каменских.

Рэпер Потап признался в любви Насте Каменских

Алексей Потапенко, более известный как Потап, и его коллега Настя Каменских предпочитают не комментировать свою личную жизнь. Вокруг звездной пары всегда множество слухов и сплетен. Недавно рэп-исполнитель решил показать в Instagram новое видео. На кадрах Потап запечатлен в черном костюме и белой рубашке, а Настя Каменских выбрала для съемок белое нижнее белье и чулки. На видео Алексей Потапенко признается, что любит свою партнершу по клипу больше всего на свете. Также он сообщает, что у них будут очень красивые дети.

Рэпер Потап признался в любви Насте Каменских

Ранее начали распространяться слухи о том, что исполнители намерены тайно пожениться. Многие пользователи Сети пришли к выводу, что новый ролик - подтверждение тому, что пара уже сыграла свадьбу. Также фанаты начали на перебой поздравлять знаменитостей и желать им счастья, любви и взаимопонимания. Всего за несколько часов видео просмотрели более 315 000 подписчиков.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты составили рейтинг самых
Робин Аррен из «Игры престолов» в
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова
Forbes представил рейтинг самых богатых
Ксения Собчак завуалировано ответила на
Рэпер Потап признался в любви Насте
Лиза Триандафилиди: «Хромина спала со
Подруга Ларисы Гузеевой рассказала о
Ведущий федерального канала нахамил
Сын Жанны Фриске Платон Шепелев через
В России выросло количество овощей с
Звезда «Дома-2» Саша Гозиас призналась,
В России планируют ввести доверенные
Наталья Рудова показала процесс своей
В США выпустили юбилейную монету к
В Сети опубликованы первые кадры съемок
Диабет II типа излечим с высоким риском
Ученые: Регулярное взвешивание может
Внешний вид беременной звезды «Дома-2»
BMW опубликовали снимки
Фанаты раскритиковали откровенный
Меган Маркл превзошла Кейт Миддлтон
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о
Ученые сравнили риски гипертонии и
Яна Поплавская впервые рассказала о
Минздрав РФ рассекретил число умерших
Программный директор НВО
Huawei лишится процессоров для своих
Виктория Лопырёва не вняла советам
Ученые: Употребление диетических
Просмотреть все новости