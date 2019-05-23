Рэпер Потап признался в любви Насте Каменских

Алексей Потапенко, более известный как Потап, и его коллега Настя Каменских предпочитают не комментировать свою личную жизнь. Вокруг звездной пары всегда множество слухов и сплетен. Недавно рэп-исполнитель решил показать в Instagram новое видео. На кадрах Потап запечатлен в черном костюме и белой рубашке, а Настя Каменских выбрала для съемок белое нижнее белье и чулки. На видео Алексей Потапенко признается, что любит свою партнершу по клипу больше всего на свете. Также он сообщает, что у них будут очень красивые дети.Ранее начали распространяться слухи о том, что исполнители намерены тайно пожениться. Многие пользователи Сети пришли к выводу, что новый ролик - подтверждение тому, что пара уже сыграла свадьбу. Также фанаты начали на перебой поздравлять знаменитостей и желать им счастья, любви и взаимопонимания. Всего за несколько часов видео просмотрели более 315 000 подписчиков.