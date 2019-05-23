Елена Малышева развенчала миф о пользе терапевтических доз алкоголя

Елена Малышева опубликовала в сториз статью Кембриджских ученых, в которой развенчан миф о положительном воздействии малых доз спирта на организм. В ней говорится о том, что ученые выяснили, что можно употреблять до 100 граммов чистого спирта в неделю. Это эквивалентно пяти полноценным бокалам красного вина.Однако позже в статье пишется о том, что алкоголь вовсе не полезен. Был проведен эксперимент, когда ученые проанализировали данные около четырехсот человек и определили, что те, кто позволяет себе употреблять 1-2 порции алкоголя четыре раза в неделю, подвергается опасности преждевременной смерти на 20% чаще непьющих. Так же было акцентировано внимание на том, что алкоголь может провоцировать возникновение онкологических заболеваний.Как следствие, был сделан вывод, что алкоголь вредит здоровью в любых дозах и терапевтического эффекта не имеет.