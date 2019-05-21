В РФ начали продавать смартфон Alcatel 1S за 6990 рублей





Разработчики внедрили в аппарат основную двойную камеру на 13+2 Мп и искусственный интеллект. Фронтальная камера обладает датчиком в 5 Мп. В роли аппаратной основы служит восьмиядерный чип Spreadtrum SC9863, функционирующий совместно с 3 Гб оперативной и 32 Гб собственной памяти. Последнюю можно увеличить при помощи карты microSD до 128 Гб.Alcatel 1S также оснащен опцией распознавания лица, дающей возможность оперативно разблокировать смартфон. Доступен к пользованию и сканер отпечатков пальцев, оберегающий приватные сведения владельца устройства.Объем аккумулятора равен 3060 мАч, работает гаджет на операционной основе Android 9.0 Pie. Alcatel 1S обладает довольно внушительным дисплеем, занимающим большую часть корпуса, его размеры составляют 5,5 дюймов.