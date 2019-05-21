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США хотят создать архив из 350 млрд постов пользователей соцсетей

Власти США хотят создать огромный архив данных, включающих в себя 350 млрд постов 200 млн уникальных пользователей социальных сетей. На эту программу американское правительство готово выделить порядка 38,5 млн долларов.
США хотят создать архив из 350 млрд постов пользователей соцсетей

Именно такую заявку для подрядчиков разместило Военное-морское министерство США. Ведомству понадобится подобный архив из 350 млрд постов разных пользователей Сети для того, чтобы изучать новые средства коммуникации людей, отслеживать развития разных языков мира и определять ведущие мировые социальные тренды. Подрядчик должен предоставить готовую и сформированную историческую базу данных, включающую в себя полный перечень требуемых характеристик каждого поста. Все они должны содержать полный исходный текст без изменений, оригинальную структуру оформления, дату публикации, сообщение, на которое автор ссылается, если такое имеется, хэштеги и геолокацию.

В заявке Военное-морское министерство США указано, что основой для формирования подобного исторического архива послужит одна конкретная социальная есть, но ее имя не называется. Эта база данных должна содержать в себе посты не менее 200 млн уникальных пользователей из 100 стран мира. Учитывая все перечисленные требования, можно предположить, что речь либо о Facebook, либо о Twitter. Такой архив поможет специалистам ведомства глубоко изучить глобальные мировые тенденции.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:28

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