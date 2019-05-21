США хотят создать архив из 350 млрд постов пользователей соцсетей





Именно такую заявку для подрядчиков разместило Военное-морское министерство США. Ведомству понадобится подобный архив из 350 млрд постов разных пользователей Сети для того, чтобы изучать новые средства коммуникации людей, отслеживать развития разных языков мира и определять ведущие мировые социальные тренды. Подрядчик должен предоставить готовую и сформированную историческую базу данных, включающую в себя полный перечень требуемых характеристик каждого поста. Все они должны содержать полный исходный текст без изменений, оригинальную структуру оформления, дату публикации, сообщение, на которое автор ссылается, если такое имеется, хэштеги и геолокацию.В заявке Военное-морское министерство США указано, что основой для формирования подобного исторического архива послужит одна конкретная социальная есть, но ее имя не называется. Эта база данных должна содержать в себе посты не менее 200 млн уникальных пользователей из 100 стран мира. Учитывая все перечисленные требования, можно предположить, что речь либо о Facebook, либо о Twitter. Такой архив поможет специалистам ведомства глубоко изучить глобальные мировые тенденции.