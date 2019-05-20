Ученые раскрыли способность меда земляничных деревьев противостоять клеткам рака толстой кишки





Мед, извлеченный из цветов земляничного дерева ценится в пчеловодстве из-за органолептических свойств, насыщенного вкуса и темного цвета. Ученые из университетов Виго и Гранады, а также из Политехнического университета Марке впервые проанализировали потенциал этого средиземноморского продукта для борьбы с раком толстой кишки. Результаты, опубликованные в журнале "Functional Foods", показывают, что мед земляничного дерева способен ингибировать пролиферацию опухолевых клеток, культивируемых в лабораторных планшетах. В частности, под воздействие попадают линии аденокарциномы толстой кишки человека. Лечение медом останавливает цикл развития опухолевых клеток путем регулирования некоторых генов, а также подавляет миграцию клеток, снижает способность образовывать колонии и вызывает апоптоз или запрограммированную гибель клеток посредством модуляции других ключевых генов.Ученые настаивают на необходимости новых исследований рака толстой кишки на моделях in vivo для подтверждения его химиопрофилактического эффекта. Данная работа является отправной точкой в проекте по оценке ее возможного биологического воздействия и повышает интерес к меду земляничного дерева.