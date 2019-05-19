Учёные: Ультра-обработанная пища в течение двух недель негативно влияет на организм





Учёные из NIH (США) изучили, как ультра-обработанная пища влияет на здоровье людей. Для этого они провели опыт с участием 50 добровольцев. Среди участников эксперимента 20 человек были взрослыми, а остальные являлись детьми. На протяжении двух недель они питались по отдельным схемам, а после завершения срока специалисты сравнили параметры организма, сопоставив их с контрольными показателями. Полученные данные указали: хотя во всех группах количество калорий не ограничивалось, те, кто ел продукты, подвергавшиеся высокой обработке, получали на 500 калорий в день больше, из-за чего вес этих людей возрос, по меньшей мере, на килограмм.По словам научных работников, как правило, люди считают, что ультра-обработанная пища - это перекус, а потому едят её бессистемно и бесконтрольно. Большая часть калорий, являющихся лишними, попадали в организм во время завтрака и обеда и представляли собой закуски, а не основное блюдо. Специалисты убеждены, что на это влияют вкусовые особенности такой пищи, из-за чего её едят в большем количестве, тогда как менее вредный рацион позволяет почувствовать насыщение гораздо раньше, так как в нём содержится большее количество клетчатки.