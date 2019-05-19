АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты раскрыли особенности грядущих смартфонов Honor 20 и 20 Pro, Oppo K3 и Redmi Note 7S
EUR 72.25 USD 64.63
Курс валют на 18.05.2019

Учёные: Ультра-обработанная пища в течение двух недель негативно влияет на организм

Учёные провели исследование и установили, что ультра-обработанная пища вредна для здоровья. Для того, чтобы организм негативно отреагировал на такой рацион, достаточно двух недель.
Учёные: Ультра-обработанная пища в течение двух недель негативно влияет на организм

Учёные из NIH (США) изучили, как ультра-обработанная пища влияет на здоровье людей. Для этого они провели опыт с участием 50 добровольцев. Среди участников эксперимента 20 человек были взрослыми, а остальные являлись детьми. На протяжении двух недель они питались по отдельным схемам, а после завершения срока специалисты сравнили параметры организма, сопоставив их с контрольными показателями. Полученные данные указали: хотя во всех группах количество калорий не ограничивалось, те, кто ел продукты, подвергавшиеся высокой обработке, получали на 500 калорий в день больше, из-за чего вес этих людей возрос, по меньшей мере, на килограмм.

По словам научных работников, как правило, люди считают, что ультра-обработанная пища - это перекус, а потому едят её бессистемно и бесконтрольно. Большая часть калорий, являющихся лишними, попадали в организм во время завтрака и обеда и представляли собой закуски, а не основное блюдо. Специалисты убеждены, что на это влияют вкусовые особенности такой пищи, из-за чего её едят в большем количестве, тогда как менее вредный рацион позволяет почувствовать насыщение гораздо раньше, так как в нём содержится большее количество клетчатки.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 17:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты составили ТОП-5 японских
Ирина Пегова показала «летние»
Учёные: Длительный кашель может быть
Победитель «Евровидения-2019» Дункан
Анастасия Макеева получила в подарок от
Максим Матвеев ради роли стойко
Учёные: Ультра-обработанная пища в
Звезда «Дома-2» Лиза Полыгалова будет
Актер Александр Носик побывал на
Самые точные стрелки из снайперской
«Может, из страны бежать?»: Муж Ксении
Учёные назвали причину появления седины
Анна Хилькевич показала пародию на
Ирина Пингвинова: «С Валерой мне
Учёные: Простуда и грипп способны
Чак Норрис побывал на американской
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Жители Китая призывают массово
Елена Захарова сфотографировалась с
Концерт Ольги Бузовой в Тольятти «с
Эксперты раскрыли особенности грядущих
Участница группы "Spice Girls"
«Всегда удивляюсь предательству»: Ольга
Разработан новый метод оценки рисков
Дмитрий Дюжев «не оценил» талант
Саша Черно и Иосиф Оганесян планируют в
Энтузиасты переделали малолитражный
Анна Седокова призналась поклонникам в
17-летний сын Натальи Водяновой перерос
В Москве из внедорожника безработной
Просмотреть все новости