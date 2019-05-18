Любовь Толкалина на отдыхе в Лондоне отказалась от косметики

На обнародованных кадрах Любовь Толкалина лежит на траве и исполняет музыкальную композицию шотландского фолк-коллектива Silly Wizard. Артистка поинтересовалась у фолловеров, кому известно творчество этой группы и название песни, которую она спела.В комментариях Instagram-пользователи обратили внимание на то, что на видео Любовь Толкалина запечатлена без грамма косметики на лице. Поклонники отметили: актриса выглядит замечательно, а небольшие морщинки в уголках глаз делают её только краше.