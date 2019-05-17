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На Троекуровском кладбище в Москве прощаются с журналистом Сергеем Доренко

В Москве проходит панихида по Сергею Доренко, безвременно скончавшемуся в результате разрыв аорты. Тело 59-летнего журналиста после прощальной церемонии кремируют.
На Троекуровском кладбище в Москве прощаются с журналистом Сергеем Доренко

У гроба знаменитости собрались родственники и близкие друзья. Люди, желающие проститься с известным телеведущим, нескончаемым потоком следуют в зал. В адрес усопшего звучит много теплых слов, произнесенные его коллегами и знакомыми.
На Троекуровском кладбище в Москве прощаются с журналистом Сергеем Доренко

Доренко обладал завораживающим голосом и умел им пользоваться. Дочь журналиста Екатерина называет отца «человеком полета», которому нравилось испытывать это ощущение. Так он отдыхал и набирался новых впечатлений для творчества. Сын военного летчика, выросший в гарнизоне, отлично разбирался в двигателях. Однако его собственный «мотор» - сердце дало сбой, приведший к летальному исходу.

Журналист начал строить карьеру на «Гостелерадио» в 1985-м после выполнения интернационального долга в Анголе, куда его послали в качестве военного переводчика. Коллеги журналиста запомнили его отчаянным человеком, не озиравшимся на цензуру и самостоятельно решавшим, как преподносить события. Доренко нравился брутальный стиль ведения телепрограмм, и он ему старался соответствовать.

Смерть знаменитости наступила вечером 9 мая. Во время езды на мотоцикле у 59-летнего журналиста случился разрыв аорты. Трагический момент зафиксировали видеокамеры зафиксировали. После панихиды тело телезвезды кремируют.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:08

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