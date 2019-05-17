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Сергей Лазарев прокомментировал критику в свой адрес

Эстрадный исполнитель Сергей Лазарев, который представляет РФ на нынешнем Евровидении в Израиле, прокомментировал критику в свой адрес. Певец понимает, что недовольные были и будут всегда, однако есть много людей, способных радоваться чужим успехам и с пониманием относиться к их неудачам.
Сергей Лазарев прокомментировал критику в свой адрес

Сергей Лазарев выразил радость в связи с тем, что критики всё же в меньшинстве, и намного больше тех, кто порадовался за него и за страну. «Годом ранее Россия даже в финал не прошла – конечно, это многих тогда расстроило. Сегодня же ставки очень высоки, от моего выступления ожидают многого», – отметил артист.

Сергей Лазарев выступит во II полуфинале «Евровидения». Певец выразил надежду, что удача будет сопутствовать российской делегации.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:04

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