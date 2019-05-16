Концерн Nissan разработал автопилот пятого уровня





Технически новинка представляет собой расширенный комплекс ProPILOT, в него включили функцию полуавтономного вождения, при этом автомобиль двигается без участия водителя. Машины, оснащенные системой, поступят только на внутренний рынок, серийное производство авто с данной опцией начнут осенью нынешнего года. Пресс-представитель компании рассказал о новшестве. Инженерная разработка пока станет работать лишь на определённых трассах, при этом машины не смогут самостоятельно съезжать с магистрали и въезжать на неё. Для запуска новой функции водителю необходимо задать маршрут в навигаторе, после этого система начинает удерживать авто на полосе, обеспечивая перестроение и обгон.Автопилот предварительно озвучивает свои намерения, поэтому автовладельцу придётся временно принимать управление машиной на себя. Оборудование включает в себя камеры, радары, ультразвуковые датчики, 3D-карты в высоком разрешении и блок GPS.