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Концерн Nissan разработал автопилот пятого уровня

Концерн Nissan разработал автопилот пятого уровня сложности, производитель намерен устанавливать программу и специальное оборудование в модель Skyline. Автономное движение машин станет возможным только по магистрали.
Концерн Nissan разработал автопилот пятого уровня

Технически новинка представляет собой расширенный комплекс ProPILOT, в него включили функцию полуавтономного вождения, при этом автомобиль двигается без участия водителя. Машины, оснащенные системой, поступят только на внутренний рынок, серийное производство авто с данной опцией начнут осенью нынешнего года. Пресс-представитель компании рассказал о новшестве. Инженерная разработка пока станет работать лишь на определённых трассах, при этом машины не смогут самостоятельно съезжать с магистрали и въезжать на неё. Для запуска новой функции водителю необходимо задать маршрут в навигаторе, после этого система начинает удерживать авто на полосе, обеспечивая перестроение и обгон.

Автопилот предварительно озвучивает свои намерения, поэтому автовладельцу придётся временно принимать управление машиной на себя. Оборудование включает в себя камеры, радары, ультразвуковые датчики, 3D-карты в высоком разрешении и блок GPS.



 
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Добавил: Ким Герман Вчера, 22:58

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