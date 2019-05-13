Эксперты научили справляться с возникающей из-за стресса бессонницей
Сотрудники Медицинского колледжа Бейлора рассказали о мерах, помогающих справиться со спровоцированной стрессом бессонницей. Решением проблемы станут дыхательные упражнения и медитация, отказ от употребления на ночь кофеина.
Стресс негативно отражается на здоровье всего организма. Расстройству подвержены люди, чрезмерно сосредоточенные на обыденных проблемах, остро реагирующие на неприятности. Такая напряженность часто становится причиной бессонницы. Специалисты связывают хроническое недосыпание с эндокринной дисфункцией и ухудшением метаболизма.
Эксперты рекомендуют людям, страдающим бессонницей, записывать беспокоящие мысли в блокнот. Наладить качество сна можно с помощью специализированных приложений, позволяющих минимизировать стрессовый фактор. Расслабиться можно посредством дыхательных упражнений и медитации. Желательно в вечерний период ограничить взаимодействие с гаджетами, не употреблять кофеин, минимизировать освещение.
Бессонница часто возникает на фоне стресса, но ее причиной могут оказаться и некоторые медицинские показатели, требующие консультации с врачом. К таким состояниям относятся апноэ, хронические боли, психические расстройства.
Стресс негативно отражается на здоровье всего организма. Расстройству подвержены люди, чрезмерно сосредоточенные на обыденных проблемах, остро реагирующие на неприятности. Такая напряженность часто становится причиной бессонницы. Специалисты связывают хроническое недосыпание с эндокринной дисфункцией и ухудшением метаболизма.
Эксперты рекомендуют людям, страдающим бессонницей, записывать беспокоящие мысли в блокнот. Наладить качество сна можно с помощью специализированных приложений, позволяющих минимизировать стрессовый фактор. Расслабиться можно посредством дыхательных упражнений и медитации. Желательно в вечерний период ограничить взаимодействие с гаджетами, не употреблять кофеин, минимизировать освещение.
Бессонница часто возникает на фоне стресса, но ее причиной могут оказаться и некоторые медицинские показатели, требующие консультации с врачом. К таким состояниям относятся апноэ, хронические боли, психические расстройства.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:52