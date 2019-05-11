Ученые обнаружили связь между псориазом и психическими расстройствами
Группа ученых из Дании и Кореи провела исследования, результат которых указывает на связь между псориазом и психическими расстройствами. В эксперименте датских специалистов приняли участие более 13 600 мужчин и женщин с данным заболеванием.
Страдающие псориазом добровольцы наблюдались у специалистов на протяжении многих лет. Сообщается, что за 5 лет у 2,7% пациентов развились психические расстройства, а за 10 лет данное число возросло практически до 5%. Корейские эксперты исследовали более 12 600 пациентов с псориазом. В результате стало ясно, что риск возникновения тревожности, невротических расстройств, шизофрении и проблем со сном был в 2 и даже 3 раза больше чем у тех людей, которые не имели заболевания.
Научные работники особо отмечают, что врачи должны спрашивать своих пациентов о самочувствии и при необходимости направлять их к специалистам по психическому здоровью. Исследователи предполагают, что иммунные расстройства вплотную связаны с развитием психических проблем, и псориаз входит в данную категорию.
Страдающие псориазом добровольцы наблюдались у специалистов на протяжении многих лет. Сообщается, что за 5 лет у 2,7% пациентов развились психические расстройства, а за 10 лет данное число возросло практически до 5%. Корейские эксперты исследовали более 12 600 пациентов с псориазом. В результате стало ясно, что риск возникновения тревожности, невротических расстройств, шизофрении и проблем со сном был в 2 и даже 3 раза больше чем у тех людей, которые не имели заболевания.
Научные работники особо отмечают, что врачи должны спрашивать своих пациентов о самочувствии и при необходимости направлять их к специалистам по психическому здоровью. Исследователи предполагают, что иммунные расстройства вплотную связаны с развитием психических проблем, и псориаз входит в данную категорию.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:08