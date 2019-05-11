АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Частое мочеиспускание может указывать на сахарный диабет II типа
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Ученые обнаружили связь между псориазом и психическими расстройствами

Группа ученых из Дании и Кореи провела исследования, результат которых указывает на связь между псориазом и психическими расстройствами. В эксперименте датских специалистов приняли участие более 13 600 мужчин и женщин с данным заболеванием.
Ученые обнаружили связь между псориазом и психическими расстройствами

Страдающие псориазом добровольцы наблюдались у специалистов на протяжении многих лет. Сообщается, что за 5 лет у 2,7% пациентов развились психические расстройства, а за 10 лет данное число возросло практически до 5%. Корейские эксперты исследовали более 12 600 пациентов с псориазом. В результате стало ясно, что риск возникновения тревожности, невротических расстройств, шизофрении и проблем со сном был в 2 и даже 3 раза больше чем у тех людей, которые не имели заболевания.

Научные работники особо отмечают, что врачи должны спрашивать своих пациентов о самочувствии и при необходимости направлять их к специалистам по психическому здоровью. Исследователи предполагают, что иммунные расстройства вплотную связаны с развитием психических проблем, и псориаз входит в данную категорию.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Vivo Y3 среднего класса
Ольга Бузова и Ксения Бородина за время
Ученые: Один солнечный ожог увеличивает
Ольга Серябкина разбила голову на
Представлен дрон - летающий поднос для
Дмитрий Тарасов чувствует себя сильнее
В Орехово-Зуеве найден труп женщины с
Победившая рак Наталья Сенчукова
Ученые обнаружили связь между псориазом
Алексей Безус любит, чтобы в постели
Медики назвали привычки, которые
Наталья Шаронова раздражает Татьяну
В Сингапуре над морем запечатлели
Ксения Бородина попала под критику
Ольга Рапунцель запретила Саше Черно
Частое мочеиспускание может указывать
Специалисты предполагают, что
Мэри Кулешова решилась ещё на две
Медики назвали группы людей, больше
Вышедшая замуж Катя Жужа отрицает слухи
В Сети представили «видение» автопилота
Беременная экс-участница проекта
Ученый рассказал об улучшающих
Маргарита Марсо на Кипре подобрала
Представлен ТОП-7 наиболее достойных
Шоу «Спаси свою любовь» выходит в
Сестра экс-участника проекта "Дом-2"
Названы ТОП-5 самых доступных японских
Станислав Потёмкин испытывает к Ирине
Дочь Евгения Кафельникова перестала
Просмотреть все новости