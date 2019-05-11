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Сестры Вачовски планируют перезапуск «Матрицы»

Сестры Вачовски планируют переснять свою культовую трилогию «Матрица». Принять участие уже согласился актер Киану Ривз и Чад Стахелски, дублер Нео.
Сестры Вачовски планируют перезапуск «Матрицы»

20 лет назад будучи еще братьями Вачовски сняли три фильма, вошедших в классику мирового кино. Кинолента рассказывает о том, что мир, который хорошо известен людям, на самом деле иллюзия. Его жители – всего лишь батарейки этой системы. Некоторые из них восстали и ведут борьбу против машин, которые поработили человечество.

Впервые о том, что историю надо возродить, стали говорить два года назад. Киану Ривз прокомментировал появившиеся слухи, заявив, что будет сниматься в фильме, если над ним снова будет работать дуэт Вачовски.

Режиссер и дублер Нео Чад Стахелски в одном из интервью также подтвердил свое желание участвовать в съемках. Он ждёт звонка самих Вачовски, чтобы приступить к делу.
Сестры Вачовски планируют перезапуск «Матрицы»

Последний фильм трилогии «Матрица» зрители увидели в 2003 году. О чем снимут четвертую часть пока не сообщается.



 
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Культура
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:50

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