Сестры Вачовски планируют перезапуск «Матрицы»





20 лет назад будучи еще братьями Вачовски сняли три фильма, вошедших в классику мирового кино. Кинолента рассказывает о том, что мир, который хорошо известен людям, на самом деле иллюзия. Его жители – всего лишь батарейки этой системы. Некоторые из них восстали и ведут борьбу против машин, которые поработили человечество.Впервые о том, что историю надо возродить, стали говорить два года назад. Киану Ривз прокомментировал появившиеся слухи, заявив, что будет сниматься в фильме, если над ним снова будет работать дуэт Вачовски.Режиссер и дублер Нео Чад Стахелски в одном из интервью также подтвердил свое желание участвовать в съемках. Он ждёт звонка самих Вачовски, чтобы приступить к делу.Последний фильм трилогии «Матрица» зрители увидели в 2003 году. О чем снимут четвертую часть пока не сообщается.