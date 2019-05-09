Пользователи Android смогут платить наличным в Google Play





Многие аналитические компании, занимающиеся анализом рынка цифрового контента, не раз говорили о том, что многие люди прибегают к пиратству из-за того, что у них нет удобного и надежного способа оплатить тот или иной продукт. В первую очередь это касается стран с развивающимся рынком, где нет стабильной банковской системы и большой распространенности пластиковых карт, а также интернет-банкинга.Именно в этом направлении компания Google начала совершать конкретные шаги. Сейчас пользователи в Мексике и Японии могут приобрести тот или иной контент в Google Play и затем оплатить его наличными средствами в разных торговых сетях и магазинах. Для этого им понадобится распечатать или записать код транзакции, передать его кассиру, а затем оплатить покупку. Средняя время принятия перевода – 10 минут, а в худшем случае это не должно занимать более 48 часов. Такой способ оплаты будет иметь и свой недостаток – пользователь не сможет вернуть деньги назад, если ему не понравится его покупка.Компания Google заявила о том, что если тестирование в Японии и Мексике завершится успехом – она в кратчайшие сроки намерена расширить этот способ оплаты на весь мир.