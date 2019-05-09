АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мигрень повышает риск возникновения осложнений при беременности
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Пользователи Android смогут платить наличным в Google Play

Уже совсем скоро пользователи смартфонов и планшетов на операционной системе Android смогут оплачивать свои покупки в Google Play наличными. В настоящий момент компания Google проводит тестовые испытания этой функции в Мексике и Японии.
Пользователи Android смогут платить наличным в Google Play

Многие аналитические компании, занимающиеся анализом рынка цифрового контента, не раз говорили о том, что многие люди прибегают к пиратству из-за того, что у них нет удобного и надежного способа оплатить тот или иной продукт. В первую очередь это касается стран с развивающимся рынком, где нет стабильной банковской системы и большой распространенности пластиковых карт, а также интернет-банкинга.

Именно в этом направлении компания Google начала совершать конкретные шаги. Сейчас пользователи в Мексике и Японии могут приобрести тот или иной контент в Google Play и затем оплатить его наличными средствами в разных торговых сетях и магазинах. Для этого им понадобится распечатать или записать код транзакции, передать его кассиру, а затем оплатить покупку. Средняя время принятия перевода – 10 минут, а в худшем случае это не должно занимать более 48 часов. Такой способ оплаты будет иметь и свой недостаток – пользователь не сможет вернуть деньги назад, если ему не понравится его покупка.
Пользователи Android смогут платить наличным в Google Play

Компания Google заявила о том, что если тестирование в Японии и Мексике завершится успехом – она в кратчайшие сроки намерена расширить этот способ оплаты на весь мир.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Авторские новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон
Ученые: Воспалительные заболевания
Анна Хилькевич показала фанатам, как
В Сети появилось видео перехвата
Виктория Дайнеко считает, что ум в
Ученые: Мигрень повышает риск
Создатели «Игры престолов» раскрыли
Пользователи Android смогут платить
Вдова Владимира Этуша трогательно
Samsung создали камеру для мобильных
Садальский считает приговор суда
Врачи назвали первые симптомы опухоли
Сын Сергея Лазарева песней “Катюша”
Ольга Бузова и Егор Крид в Эмиратах
Sharp представила смартфон Aquos R3 с
Анфиса Чехова заявила о желании родить
Основатель “Бессмертного полка”
Анастасия Стоцкая рассказала фанатам о
Стало известно, когда и где в Москве
Стас Михайлов трогательно поздравил
Ветеран, отметивший в день Победы свой
На художественной выставке в Венеции
Под Иркутском водитель сбил пятерых
Лера Кудрявцева посмеялась над своим
Федеральный центр питания рассказал о
Энн Хэтэуэй осталась без штанов за
Вице-премьер оценил вероятность вывода
Юлия Барановская показала фанатам
В Киеве из-за георгиевской ленты
Hyundai выпустят бюджетную версию Santro
Просмотреть все новости