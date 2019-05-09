Кот обрел популярность в Сети после укуса осы





На фотоснимке видно, как у кота пошла аллергическая реакция, в результате которой опухла нижняя челюсть. Многие пользователи начали сравнивать животное с различными персонажами игр и сериалов. Однако самым популярным стало сравнение домашнего питомца с исполнителем роли Хелбоя в одноименном фильме с Роном Перлманом. Пользователи отметили невероятное сходство животного с актером, что и вызвало бурный ажиотаж вокруг поста. Данная публикация получила более 166 тысяч лайков и 50 тысяч ретвитов.Позже Дебелиус опубликовала новый снимок, на котором отек уже сошел. Таким образом она успокоила пользователей, переживавших за состояние здоровья домашнего любимца.