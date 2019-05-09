АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые заявили о способности авокадо подавлять голод без добавления калорий
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Кот обрел популярность в Сети после укуса осы

Джорджия Дебелиус опубликовала в социальной сети Twitter фотографию кота кузины, которого ужалила оса. В результате укуса насекомого у животного опухла мордочка, что вызвало бурный ажиотаж у пользователей Сети.
Кот обрел популярность в Сети после укуса осы

На фотоснимке видно, как у кота пошла аллергическая реакция, в результате которой опухла нижняя челюсть. Многие пользователи начали сравнивать животное с различными персонажами игр и сериалов. Однако самым популярным стало сравнение домашнего питомца с исполнителем роли Хелбоя в одноименном фильме с Роном Перлманом. Пользователи отметили невероятное сходство животного с актером, что и вызвало бурный ажиотаж вокруг поста. Данная публикация получила более 166 тысяч лайков и 50 тысяч ретвитов.

Позже Дебелиус опубликовала новый снимок, на котором отек уже сошел. Таким образом она успокоила пользователей, переживавших за состояние здоровья домашнего любимца.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлия Барановская показала фанатам
В Киеве из-за георгиевской ленты
Hyundai выпустят бюджетную версию Santro
Дочь Олега Ефремова рассказала, что
Ученым удалось заморозить воду при
«Тусоваться и веселиться»: Звезда шоу
Toyota и Panasonic создадут совместное
Екатерина Стриженова рассказала об
Парад в Москве был начат после
Константин Богомолов уже не скрывает
Эксперты назвали лучшие смартфоны по
Максим Галкин показал дедушку с
Минобороны России не будет проводить
НПО имени Лавочкина приступило к
Певица МакSим впервые после ДТП
Волонтеры в честь Дня Победы посадят в
Звезда «Дома-2» Майя Донцова: «Готова
Любовь Толкалина в честь Дня Победы
Кот обрел популярность в Сети после
Младшая дочь Татьяны Навки приняла
Сильвестр Сталлоне готовится
Во Владивостоке стартовал посвященный
Дочь Любови Толкалиной и Егора
Вячеслав Володин поздравил россиян с
Александра Бортич в резкой форме
Forbes составили рейтинг самых богатых
Звезда «Папиных дочек» Екатерина
Дочерняя компания Intel создаст карты
Анна Семенович рассказала о подвиге
По мотивам «Джона Уика» делают
Просмотреть все новости