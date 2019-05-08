Александра Кокорина и Павла Мамаева осудили на реальные сроки колонии

Судьи исключили предварительный сговор из обвинения, решив, что футболисты действовали спонтанно. Их обвинили в хулиганских действиях и причинении легкого вреда здоровью. Младший брат нападающего «Зенита» Кирилл Кокорин получил полтора года колонии и столько же - друг игроков Александр Протасовицкий.Павел Мамаев на суде заявил, что наказание в СИЗО «скорее всего, заслужено», но на этом оно отбыто. Хавбек «Краснодара» сообщил о желании вернуться в большой спорт, так как пребывание вне свободы «отдаляет от этой цели». Кокорин заметил, что время за решеткой он не считает закономерным, но для самого футболиста это стало уроком на всю жизнь. В СИЗО футболисты проведут еще не менее 10 дней, а в колонию они отправятся 19 мая или позже. Пока игроки имеют право подать апелляцию. Кокорин, выйдя из колонии, будет уже свободным агентом, так как его договор с питерским клубом истекает в конце июня, а «Краснодар» уже заявил о намерении расторгнуть контракт с Мамаевым, хотя соглашение с ним действительно до конца года.