Сергей Соседов не видит Сергея Лазарева победителем «Евровидения-2019»

Соседов посчитал песню Лазарева Scream малоэпатажной для европейцев и очень традиционной, поэтому победить у него довольно мало шансов. При этом критик пообещал болеть за музыканта и сделал прогноз насчет Лазарева, «отдав» ему 3-5 места.Сергей Соседов уверен, что 30 лет назад его знаменитый тезка мог бы победить на «Евровидении», но сегодняшнее время отличается от той эпохи. Ныне выступление артиста обязано быть ярким и впечатлить зрителей. К примеру, номера Нетты Барзилай и Кончиты Вурст помнят до сих пор и пересматривают их.Песенный конкурс состоится 14-18 мая в Тель-Авиве. Лазарев уже выступал на «Евровидении» в 2016 году, тогда он занял третье место.