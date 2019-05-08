Сергей Соседов не видит Сергея Лазарева победителем «Евровидения-2019»
Сергей Лазарев может попасть в топ-5 финала «Евровидения-2019», но вряд ли окажется победителем. Такой прогноз касательно отечественного кандидата в конкурсе сделал музыкальный критик Сергей Соседов.
Соседов посчитал песню Лазарева Scream малоэпатажной для европейцев и очень традиционной, поэтому победить у него довольно мало шансов. При этом критик пообещал болеть за музыканта и сделал прогноз насчет Лазарева, «отдав» ему 3-5 места.
Сергей Соседов уверен, что 30 лет назад его знаменитый тезка мог бы победить на «Евровидении», но сегодняшнее время отличается от той эпохи. Ныне выступление артиста обязано быть ярким и впечатлить зрителей. К примеру, номера Нетты Барзилай и Кончиты Вурст помнят до сих пор и пересматривают их.
Песенный конкурс состоится 14-18 мая в Тель-Авиве. Лазарев уже выступал на «Евровидении» в 2016 году, тогда он занял третье место.
Соседов посчитал песню Лазарева Scream малоэпатажной для европейцев и очень традиционной, поэтому победить у него довольно мало шансов. При этом критик пообещал болеть за музыканта и сделал прогноз насчет Лазарева, «отдав» ему 3-5 места.
Сергей Соседов уверен, что 30 лет назад его знаменитый тезка мог бы победить на «Евровидении», но сегодняшнее время отличается от той эпохи. Ныне выступление артиста обязано быть ярким и впечатлить зрителей. К примеру, номера Нетты Барзилай и Кончиты Вурст помнят до сих пор и пересматривают их.
Песенный конкурс состоится 14-18 мая в Тель-Авиве. Лазарев уже выступал на «Евровидении» в 2016 году, тогда он занял третье место.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:39