Татьяна Васильева намерена эксгумировать тело Ирины Цывиной
Звезда отечественного кинематографа Татьяна Васильева планирует провести собственное расследование после смерти близкой подруги и коллеги Ирины Цывиной, а в случае необходимости даже инициировать проведение эксгумации ее тела. Данную информацию предоставила еще одна подруга актрисы Татьяна Цыплакова.
Татьяна Васильева не верит в естественную смерть Ирины Цывиной, поэтому, уверена актриса, следует провести расследование. Причиной для эксгумации может стать тот факт, что Цывину достаточно быстро похоронили, возможно, желая скрыть определенную информацию. Также, в случае подтверждения криминальной причины гибели актрисы, необходимо будет выяснить, кому это было выгодно.
Напомним, что последнюю супругу Евгения Евстигнеева Ирину Цывину похоронили под другой фамилией. Она скончалась 18 апреля от кардиомиопатии.
Татьяна Васильева не верит в естественную смерть Ирины Цывиной, поэтому, уверена актриса, следует провести расследование. Причиной для эксгумации может стать тот факт, что Цывину достаточно быстро похоронили, возможно, желая скрыть определенную информацию. Также, в случае подтверждения криминальной причины гибели актрисы, необходимо будет выяснить, кому это было выгодно.
Напомним, что последнюю супругу Евгения Евстигнеева Ирину Цывину похоронили под другой фамилией. Она скончалась 18 апреля от кардиомиопатии.
ШоуБиз
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 22:05