Татьяна Васильева намерена эксгумировать тело Ирины Цывиной





Татьяна Васильева не верит в естественную смерть Ирины Цывиной, поэтому, уверена актриса, следует провести расследование. Причиной для эксгумации может стать тот факт, что Цывину достаточно быстро похоронили, возможно, желая скрыть определенную информацию. Также, в случае подтверждения криминальной причины гибели актрисы, необходимо будет выяснить, кому это было выгодно.Напомним, что последнюю супругу Евгения Евстигнеева Ирину Цывину похоронили под другой фамилией. Она скончалась 18 апреля от кардиомиопатии.