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Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске побывал на дискотеке в Болгарии

В социальной сети Instagram на странице сына Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске опубликовано новое видео. На ролике видно, что Платон побывал на дискотеке в Болгарии.

Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске побывал на дискотеке в Болгарии

После смерти Жанны Фриске заботу о сыне Платоне взял на себя отец малыша Дмитрий Шепелев. Известный телеведущий старается уделять наследнику много времени и часто путешествует с мальчиком. Но при этом Дмитрий Шепелев очень редко делает публикации в социальных сетях, на которых присутствует его сын. Недавно в Instagram Платона было опубликовано новое видео, на кадрах сын знаменитостей пытается повторить движения под музыку за аниматором. В комментарии написано: "На мини-диско в Болгарии". Судя по ролику, мальчику понравилось на данном мероприятии.

Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске побывал на дискотеке в Болгарии

Поклонники пришли в восторг от опубликованных кадров. В комментариях они пожелали Платону счастья. За короткий промежуток времени видео с сыном Дмитрия Шепелева и покойной Жанны Фриске посмотрело большое количество пользователей Сети.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:53

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