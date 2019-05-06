Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске побывал на дискотеке в Болгарии

После смерти Жанны Фриске заботу о сыне Платоне взял на себя отец малыша Дмитрий Шепелев. Известный телеведущий старается уделять наследнику много времени и часто путешествует с мальчиком. Но при этом Дмитрий Шепелев очень редко делает публикации в социальных сетях, на которых присутствует его сын. Недавно в Instagram Платона было опубликовано новое видео, на кадрах сын знаменитостей пытается повторить движения под музыку за аниматором. В комментарии написано: "На мини-диско в Болгарии". Судя по ролику, мальчику понравилось на данном мероприятии.Поклонники пришли в восторг от опубликованных кадров. В комментариях они пожелали Платону счастья. За короткий промежуток времени видео с сыном Дмитрия Шепелева и покойной Жанны Фриске посмотрело большое количество пользователей Сети.