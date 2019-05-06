Российский С-500 «Прометей» может уничтожать цели в ближнем космосе
Военный эксперт Константин Сивков рассказал о возможностях нового российского комплекса С-500 «Прометей». Творение отечественной инженерной мысли способно эффективно истреблять цели даже в ближнем космосе.
Специалист российской оборонной сферы Константин Сивков представил комплекс С-500 «Прометей», особенности которого делают его поистине уникальным. Со слов военного эксперта, система может защитить страну от орудий потенциального врага даже в космическом пространстве. В настоящее время «Прометей» заканчивает тестовые испытания, после чего его введут в эксплуатацию.
Модернизированный и усовершенствованный зенитно-ракетный комплекс существенно превосходит предыдущее поколение ЗРАК, систему С-400. Дальность его стрельбы позволяет противостоять баллистическим ракетам. Стоит сказать, что подобной техники нет на вооружении ни у одной из стран мира.
Специалист российской оборонной сферы Константин Сивков представил комплекс С-500 «Прометей», особенности которого делают его поистине уникальным. Со слов военного эксперта, система может защитить страну от орудий потенциального врага даже в космическом пространстве. В настоящее время «Прометей» заканчивает тестовые испытания, после чего его введут в эксплуатацию.
Модернизированный и усовершенствованный зенитно-ракетный комплекс существенно превосходит предыдущее поколение ЗРАК, систему С-400. Дальность его стрельбы позволяет противостоять баллистическим ракетам. Стоит сказать, что подобной техники нет на вооружении ни у одной из стран мира.
Технологии
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 10:32