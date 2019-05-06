АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Сердечная недостаточность в старости не является нормой
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Российский С-500 «Прометей» может уничтожать цели в ближнем космосе

Военный эксперт Константин Сивков рассказал о возможностях нового российского комплекса С-500 «Прометей». Творение отечественной инженерной мысли способно эффективно истреблять цели даже в ближнем космосе.
Российский С-500 «Прометей» может уничтожать цели в ближнем космосе

Специалист российской оборонной сферы Константин Сивков представил комплекс С-500 «Прометей», особенности которого делают его поистине уникальным. Со слов военного эксперта, система может защитить страну от орудий потенциального врага даже в космическом пространстве. В настоящее время «Прометей» заканчивает тестовые испытания, после чего его введут в эксплуатацию.

Модернизированный и усовершенствованный зенитно-ракетный комплекс существенно превосходит предыдущее поколение ЗРАК, систему С-400. Дальность его стрельбы позволяет противостоять баллистическим ракетам. Стоит сказать, что подобной техники нет на вооружении ни у одной из стран мира.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 10:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анджелина Джоли составила завещание
В Пушкине под Санкт-Петербургом нашли
Ольга Орлова ввела новые правила на шоу
В сгоревшем в «Шереметьево» самолёте
Skoda сообщила о продлении акционных
Елизавета Боярская опубликовала фото с
Ученые: 150-минутные физические
«Почему людям никто не помогал?!»:
Павел Воля и Ляйсан Утяшева устроили
Российский С-500 «Прометей» может
Ирина Безрукова пережила смертельную
Специалисты рассказали, какие регионы
Аэропорт «Шереметьево» вернулся к
Ветераны из общественной организации
Юлия Проскурякова из-за трагедии в
Эвелина Бледанс не верит в версию
Новые модели Hyundai будут иметь
Станислав Садальский высказался о
Специалисты развеяли несколько мифов об
После прекращения выпуска iPhone 6
Ученые: Сердечная недостаточность в
«Бузовой и не снилось»: Ким Кардашьян
Татьяна Москалькова выразила
Ксения Бородина: «На «Доме-2» я обрела
Психологи рассказали, как замедлить ход
Даша и Сергей Пынзарь отмечают 9 лет
Фитнес снижает риск развития
Александра Черно высказалась против
Эксперты научили рационально
Солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла
Просмотреть все новости