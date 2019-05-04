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Скотленд-Ярд не будет заводить дело из-за утечки информации Совбеза

Скотленд-Ярд сообщил о том, что не видит состава преступления в утечке информации из Совбеза относительно сотрудничества с Huawei в сфере создания сетей 5G в Великобритании. Замглавы столичной полиции заявил о том, что никаких дел по данному инциденту не будет заводиться.
Скотленд-Ярд не будет заводить дело из-за утечки информации Совбеза

Нил Басу отмечает: он внимательно изучил всю информацию, касающуюся утечки информации после заседания Совета нацбезопасности, и проконсультировался с несколькими юристами. Замглавы столичной полиции уверен, что в данном случае нет состава преступления, об этом четко говорят законы о гостайне и о государственной службе, поэтому тут нечего расследовать. Представитель Скотленд-Ярда констатировал: «Случившееся - не дело полиции».

Напомним, недавно британской газете The Daily Telegraph передали секретную информацию о том, что кабинет министров Великобритании ведет переговоры с китайской компанией Huawei относительно создания на территории королевства сетей нового поколения 5G. Это вызвало настоящий скандал в самых высших эшелонах власти страны. 26 апреля была начата проверка, и практически сразу был уволен министр обороны Гэвин Уильямсон. В ситуацию вмешалась даже премьер-министр Тереза Мей. Главы Минфина, МИД и МВД сдали свои личные и служебные телефоны на проверку, а оппозиционные депутаты обратились в Скотленд-Ярд с просьбой открыть делопроизводство по поводу нарушения гостайны.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:31

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