Пассажиры рухнувшего в реку Boeing-737 во Флориде остались живы
Присутствовавшие в салоне упавшего в реку во Флориде Boeing-737 люди оказались живы. Об этом рассказали местные полицейские.
На борту авиалайнера находились почти 140 человек, включая членов экипажа. В результате жесткого приземления в воду никто из людей не погиб, пострадавших направили в больницу. Согласно данным СМИ США, самолет вылетел с американской военно-морской базы на Кубе. В один момент Boeing-737 сошел с ВПП и упал в реку.
Представители перевозчика заявили, что в курсе произошедшего во Флориде. Сейчас они заняты поиском данных об инциденте, на месте которого трудятся спасатели, помогающие людям выбираться из воды, и пожарные. Само происшествие случилось в темное время суток.
Самолет аналогичной марки потерпел авиакатастрофу в начале весны в Эфиопии. Тогда погибли больше 150 человек. В их числе оказались также граждане России и США.
На борту авиалайнера находились почти 140 человек, включая членов экипажа. В результате жесткого приземления в воду никто из людей не погиб, пострадавших направили в больницу. Согласно данным СМИ США, самолет вылетел с американской военно-морской базы на Кубе. В один момент Boeing-737 сошел с ВПП и упал в реку.
Представители перевозчика заявили, что в курсе произошедшего во Флориде. Сейчас они заняты поиском данных об инциденте, на месте которого трудятся спасатели, помогающие людям выбираться из воды, и пожарные. Само происшествие случилось в темное время суток.
Самолет аналогичной марки потерпел авиакатастрофу в начале весны в Эфиопии. Тогда погибли больше 150 человек. В их числе оказались также граждане России и США.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:35