Ержан Максим рассказал о переписке с дочерью Алсу Микеллой
Один из финалистов конкурса «Голос. Дети» Ержан Максим рассказал о своих отношениях с дочерью исполнительницы Алсу Микеллой. По словам юного певца, между ним и наследницей артистки нет никаких проблем, они регулярно переписываются после окончания шоу.
Ержан Максим рассказал, что скандал вокруг финального голосования в конкурсе «Голос. Дети» совершенно не сказался на его отношениях с дочерью Алсу. По словам юного певца, он продолжает регулярно переписываться с Микеллой Абрамовой и не видит причин, чтобы поступать иначе. Уроженец Казахстана признался, что многие участники этого песенного проекта создали отдельную закрытую беседу в одном из мессенджеров и таким образом поддерживают связь до сих пор.
«Голос. Дети» принес Ержану Максиму не только популярность и уверенность в себе, но и много новых друзей. Певец отмечает, все дети были очень добрыми и открытыми, но с некоторыми он по-настоящему подружился. В их числе: Нино Чеснер, Ислам Балкоев, Иван Стариков, Миша Григорян, Роберт Багратян и Микелла Абрамова.
Напомним, недавно мать Ержана Максима прокомментировала скандал вокруг «Голос. Дети». Женщина отказалась верить в то, что дочь Алсу Микелла стала победительницей конкурса из-за денег и влияния ее родителей.
Ержан Максим рассказал, что скандал вокруг финального голосования в конкурсе «Голос. Дети» совершенно не сказался на его отношениях с дочерью Алсу. По словам юного певца, он продолжает регулярно переписываться с Микеллой Абрамовой и не видит причин, чтобы поступать иначе. Уроженец Казахстана признался, что многие участники этого песенного проекта создали отдельную закрытую беседу в одном из мессенджеров и таким образом поддерживают связь до сих пор.
«Голос. Дети» принес Ержану Максиму не только популярность и уверенность в себе, но и много новых друзей. Певец отмечает, все дети были очень добрыми и открытыми, но с некоторыми он по-настоящему подружился. В их числе: Нино Чеснер, Ислам Балкоев, Иван Стариков, Миша Григорян, Роберт Багратян и Микелла Абрамова.
Напомним, недавно мать Ержана Максима прокомментировала скандал вокруг «Голос. Дети». Женщина отказалась верить в то, что дочь Алсу Микелла стала победительницей конкурса из-за денег и влияния ее родителей.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 04:12