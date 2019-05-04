Тяжелая болезнь и смерть в день юбилея: Интересные факты из жизни актрисы Татьяны Самойловой





Будущая известная актриса появилась на свет в мае 1934 года в Ленинграде в семье актера и инженера-электротехника. Бабушка и дедушка Самойловой скончались во времена блокады, но родители забрали дочь за несколько лет до начала войны. Они переехали в Москву, где будущая звезда росла в творческой среде и уже с детства знала, что свяжет жизнь со сценой. Ей пророчили большое будущее в качестве балерины, Самойлова с успехом окончила балетную студию, но подалась в Щукинское театральное.В училище Татьяна Самойлова поступила в 1953 году, а уже спустя 2 года состоялся ее дебют в фильме “Мексиканец”, снятый по одноименному рассказу Джека Лондона. Сразу после окончания учебы Татьяна Самойлова снялась в фильме “Летят журавли”, который стал культовым и был признан частью золотого фонда отечественного кинематографа. Для ошеломляющего успеха советской актрисе пришлось много работать, причем в тот период она заболела туберкулезом. Несмотря на страшный недуг актриса работала почти полгода без выходных с раннего утра и до полуночи.Сразу после выхода фильма его раскритиковали, поскольку героиня Самойловой изменила возлюбленному с его же другом. Спустя год кинокартина получила приз от Каннского кинофестиваля, а Татьяна Самойлова стала обладательницей премии “Апельсинового дерева”. Молодая актриса была потрясена Каннами, но быстро стала общаться на равных с коллегами, а вскоре в ее карьере наступило неожиданное затишье. За 4 года она снялась в двух картинах, а в 1961 году ее пригласили для съемок за границу в фильме “Альба Регия”.После перерыва до 1964 года Татьяна Самойлова получила приглашение на съемки от итальянского режиссера Джузеппе Де Сантис. Советская актриса снялась не в главной, но очень яркой роли в драме “Они шли на Восток”. Получив солидный гонорар актриса вернулась на родину с отличным гардеробом, из-за чего отношение к ней испортилось окончательно. Самойловой завидовали, сплетничали о ней и недолюбливали чиновники. Следующей выдающейся работой звезды стала роль Анны Карениной.Несмотря на огромный успех актриса получала мало предложений, а с экранов исчезла с середины 70-х годов прошлого века. Лишь в конце 90-х она появилась в картине “24 часа”, а спустя 4 года снималась в эпизодах “Московской саги” и “Сен-Жермен”. В 2008 году вышел фильм “Нирвана” с участием Татьяны Самойловой, а после она завершила карьеру. Об актрисе ходили разные слухи, но несмотря на известность и успех она страдала от одиночества.Первым супругом Самойловой стал актер Василий Лановой, знакомство с которым произошло во время учебы в Театральном училище имени Щукина. Актриса забеременела, но решилась на аборт, что стало последний каплей в непростых отношениях. Их брак продлился два года, а сразу после развода актриса долго не принимала предложения ухажеров. В итоге она вышла замуж за писателя Валерия Осипова, с которым приехала в Париж на премьеру советско-французской картины “Луис Гаррос ищет друга”. Актриса мечтала о ребенке, но родить его от Осипова не могла, а осуществить планы ей удалось с третьим супругом Эдуардом Машковичем.В браке с Машковичем родился Дмитрий Самойлов, а после развода пары в 1973 году отец и сын не виделись почти 40 лет. Их долгожданная встреча состоялась на программе Андрея Малахова “Пусть говорят” в сентябре 2013 года. Наследник известной актрисы работает и живет в США, где выбрал для себя профессию врача-рентгенолога. В 2005 году у Татьяны Самойловой родилась внучка, которую назвали в честь звездной бабушки.Татьяна Самойлова скончалась в день своего юбилея, когда ей исполнилось 80 лет. За несколько лет до смерти актриса несколько раз терялась в Москве, а 4 мая 2014 года ее госпитализировали в отделение реанимации Боткинской больницы в тяжелом состоянии с ишемической болезнью сердца. Звезда скончалась в тот же день в 23:30 по московскому времени, а прощание состоялось 7 мая в московском Доме кино. Похоронена артистка на Новодевичьем кладбище.