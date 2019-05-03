АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пассивное курение повышает риск преждевременной смерти
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

В Волгоградской области во время пожара погибла женщина

В Череповецком районе Волгоградской области случился пожар, загорелся одноэтажный деревянный дом с печным отоплением. Пожарные обнаружили тело женщины, погибшей от огня, еще один человек получил сильные ожоги.
В Волгоградской области во время пожара погибла женщина

Сигнал о пожаре спасатели получили в 17:40 по местному времени, горел дом в деревне Ботово Яргомжского сельского поселения Череповецкой области. Пожарные прибыли на место возгорания только в 18:05, так как расстояние между пожарно-спасательною частью и населенным пунктом составляет 16 километров. С пламенем удалось справиться в течение часа.

Огонь охватил 83 квадратных метра помещений, пожар начался в одноэтажном деревянном доме с печным отоплением, а затем перекинулся на баню, находящуюся неподалеку. При осмотре места пожарные обнаружили тело погибшей в пламени женщины, ее личность сейчас устанавливают. При пожаре также пострадал и другой человек – 63-летний мужчина, владелец дома. Он получил ожоги 1, 2 и 3 степени и с ними был доставлен в ожоговый центр Медсанчасти «Северсталь». Местные СМИ сообщают, что у пострадавшего обожжены до 30% кожи.

Пожарные не знают причину возникновения огня, ее призвана установить пожарно-техническая экспертиза. Тело сгоревшей женщины также изучат судмедэксперты, она должны проверить криминальную версию поджога с целью сокрытия преступления.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый Samsung Galaxy Note 10 может
Витас показал схожесть с сыном Максимом
Обновленный Jeep Compass будет оснащен
Ученые решили по-новому взглянуть на
Motorola выпустит смартфоны Moto Z4 и
В Волгоградской области во время пожара
«Мы наверное не раз еще будем
Ученые нашли связь между водопроводной
Виктория Дайнеко призвала подписчиков
Обнаружен биомаркер для определения
Под Петербургом в заброшенном бункере
Елизавета Боярская спустилась в метро
Немецкие специалисты рассказали, как
Редактор Первого канала Александр
Специалисты рассказали, стоит ли
Звезде «Дома-2» Майе Донцовой
«Травля»: Иосиф Пригожин
Эксперты посоветовали туристам, как не
Медики развенчали самые популярные мифы
Попавшую в аварию певицу МакSим
Путин поручил кабмину внедрить
Юля Ефременкова и Марго Овсянникова
Ученые рассказали, как правильно
Телеведущая Екатерина Андреева
ОАЭ начнут продажу первого собственного
Ученые рассказали о потенциальных
Ольга Бузова опять устроила в съемной
В новой серии «Простоквашино» почтальон
Эксперты назвали ТОП-5 самых доступных
Кристина Лясковец показала, на кого
Просмотреть все новости