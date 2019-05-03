В Волгоградской области во время пожара погибла женщина





Сигнал о пожаре спасатели получили в 17:40 по местному времени, горел дом в деревне Ботово Яргомжского сельского поселения Череповецкой области. Пожарные прибыли на место возгорания только в 18:05, так как расстояние между пожарно-спасательною частью и населенным пунктом составляет 16 километров. С пламенем удалось справиться в течение часа.Огонь охватил 83 квадратных метра помещений, пожар начался в одноэтажном деревянном доме с печным отоплением, а затем перекинулся на баню, находящуюся неподалеку. При осмотре места пожарные обнаружили тело погибшей в пламени женщины, ее личность сейчас устанавливают. При пожаре также пострадал и другой человек – 63-летний мужчина, владелец дома. Он получил ожоги 1, 2 и 3 степени и с ними был доставлен в ожоговый центр Медсанчасти «Северсталь». Местные СМИ сообщают, что у пострадавшего обожжены до 30% кожи.Пожарные не знают причину возникновения огня, ее призвана установить пожарно-техническая экспертиза. Тело сгоревшей женщины также изучат судмедэксперты, она должны проверить криминальную версию поджога с целью сокрытия преступления.