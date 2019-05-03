АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пассивное курение повышает риск преждевременной смерти
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Обновленный Jeep Compass будет оснащен 1,3-литровым мотором

Стали известны характеристики нового творения популярного бренда Jeep. Новая модель под названием Compass получит 1,3-литровый мотор.
Обновленный Jeep Compass будет оснащен 1,3-литровым мотором

Совсем скоро на рынок транспортных средств выйдет новинка от одной из наиболее влиятельных марок, концерна Jeep. Как сообщают СМИ, завод компании Fiat в польском Бельско-Бяле начнет выпуск моторов для линейки Compass. Гибридный вариант Jeep Compass ранее был представлен на мотор-шоу в Женеве. Как стало известно, в обновленном автомобиле производитель разместил мотор емкостью в 1,3 литра. Поколение компактных кроссоверов линейки Compass было представлено три года назад, в 2016 году, и с тех пор пользуется повышенным спросом у поклонников подобных машин.

Рестайлинговый вариант Compass получит алюминиевую 1,3-литровую турбированную «четверку» семейства FireFly, с диапазоном мощности от 150 до 180 л. с., в зависимости от спецификации. Также на борту присутствует силовая установка с 6-скоростной «роботизированной» и 9-ступенчатой автоматизированной КПП. Ранее в модели производитель устанавливал турбированный агрегат Fire MultiAir на 1,4 литра из чугуна, развивающий мощность до 170 л. с.

Также будет выпущена гибридная модификация Compass, ее уже разрабатывают инженеры компании. Производство моторов для новинки Jeep разместил на территории Польши, доверив его партнерам в Fiat. Согласно показанным авто в ходе Женевского автосалона, силовая установка получит 240 л. с. суммарной мощности. Презентацию обновленной версии Compass запланировали на следующий год, пока же модель доступна в продаже по цене от 2,15 миллиона рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 17:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый Samsung Galaxy Note 10 может
Витас показал схожесть с сыном Максимом
Обновленный Jeep Compass будет оснащен
Ученые решили по-новому взглянуть на
Motorola выпустит смартфоны Moto Z4 и
В Волгоградской области во время пожара
«Мы наверное не раз еще будем
Ученые нашли связь между водопроводной
Виктория Дайнеко призвала подписчиков
Обнаружен биомаркер для определения
Под Петербургом в заброшенном бункере
Елизавета Боярская спустилась в метро
Немецкие специалисты рассказали, как
Редактор Первого канала Александр
Специалисты рассказали, стоит ли
Звезде «Дома-2» Майе Донцовой
«Травля»: Иосиф Пригожин
Эксперты посоветовали туристам, как не
Медики развенчали самые популярные мифы
Попавшую в аварию певицу МакSим
Путин поручил кабмину внедрить
Юля Ефременкова и Марго Овсянникова
Ученые рассказали, как правильно
Телеведущая Екатерина Андреева
ОАЭ начнут продажу первого собственного
Ученые рассказали о потенциальных
Ольга Бузова опять устроила в съемной
В новой серии «Простоквашино» почтальон
Эксперты назвали ТОП-5 самых доступных
Кристина Лясковец показала, на кого
Просмотреть все новости