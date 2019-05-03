Обновленный Jeep Compass будет оснащен 1,3-литровым мотором





Совсем скоро на рынок транспортных средств выйдет новинка от одной из наиболее влиятельных марок, концерна Jeep. Как сообщают СМИ, завод компании Fiat в польском Бельско-Бяле начнет выпуск моторов для линейки Compass. Гибридный вариант Jeep Compass ранее был представлен на мотор-шоу в Женеве. Как стало известно, в обновленном автомобиле производитель разместил мотор емкостью в 1,3 литра. Поколение компактных кроссоверов линейки Compass было представлено три года назад, в 2016 году, и с тех пор пользуется повышенным спросом у поклонников подобных машин.Рестайлинговый вариант Compass получит алюминиевую 1,3-литровую турбированную «четверку» семейства FireFly, с диапазоном мощности от 150 до 180 л. с., в зависимости от спецификации. Также на борту присутствует силовая установка с 6-скоростной «роботизированной» и 9-ступенчатой автоматизированной КПП. Ранее в модели производитель устанавливал турбированный агрегат Fire MultiAir на 1,4 литра из чугуна, развивающий мощность до 170 л. с.Также будет выпущена гибридная модификация Compass, ее уже разрабатывают инженеры компании. Производство моторов для новинки Jeep разместил на территории Польши, доверив его партнерам в Fiat. Согласно показанным авто в ходе Женевского автосалона, силовая установка получит 240 л. с. суммарной мощности. Презентацию обновленной версии Compass запланировали на следующий год, пока же модель доступна в продаже по цене от 2,15 миллиона рублей.