ОАЭ начнут продажу первого собственного внедорожника Al Reem в 2019 году





Об этом представитель компании Sandstorm Automotive Factory заявил в ходе пресс-конференции Dubai Investment Park. Сразу после этого на официальном сайте эмиратского автопроизводителя появились фотографии дебютного полноприводного внедорожника Al Reem. Ходовые характеристики новинка пока держатся в секрете, но уже известно, что автомобиль создавался с прицелом на местный рынок, а, следовательно, он отлично будет справляться с песчаными дюнами и бездорожьем. Покупателям предложат на выбор шесть цветов внедорожника Al Reem: черный, серый, белый, золотой, серебристый и жемчужно-белый.Представители компании Sandstorm Automotive Factory рассказали о том, какие у них дальнейшие планы. После выхода внедорожника Al Reem в 2019 году партией объемом 13 тысяч единиц, они собираются выпустить собственный пикап – S24. Данное авто получит такие варианты расцветки – черную, белую и коричневую.Генеральный директор нового автопроизводителя отметил, что они рассматривают эти автомобили как важные шаги в развитии данной промышленности в ОАЭ. Именно поэтому они уже сейчас готовятся набирать новых рабочих на свои предприятия и все они будут жителями Объединенных Арабских Эмиратов.