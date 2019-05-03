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ОАЭ начнут продажу первого собственного внедорожника Al Reem в 2019 году

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в лице компании Sandstorm Automotive Factory уже в 2019 году начнут выпуск своего первого внедорожника. Дебютный автомобиль Al Reem спроектирован и создан исключительно местными специалистами.
ОАЭ начнут продажу первого собственного внедорожника Al Reem в 2019 году

Об этом представитель компании Sandstorm Automotive Factory заявил в ходе пресс-конференции Dubai Investment Park. Сразу после этого на официальном сайте эмиратского автопроизводителя появились фотографии дебютного полноприводного внедорожника Al Reem. Ходовые характеристики новинка пока держатся в секрете, но уже известно, что автомобиль создавался с прицелом на местный рынок, а, следовательно, он отлично будет справляться с песчаными дюнами и бездорожьем. Покупателям предложат на выбор шесть цветов внедорожника Al Reem: черный, серый, белый, золотой, серебристый и жемчужно-белый.

Представители компании Sandstorm Automotive Factory рассказали о том, какие у них дальнейшие планы. После выхода внедорожника Al Reem в 2019 году партией объемом 13 тысяч единиц, они собираются выпустить собственный пикап – S24. Данное авто получит такие варианты расцветки – черную, белую и коричневую.
ОАЭ начнут продажу первого собственного внедорожника Al Reem в 2019 году

Генеральный директор нового автопроизводителя отметил, что они рассматривают эти автомобили как важные шаги в развитии данной промышленности в ОАЭ. Именно поэтому они уже сейчас готовятся набирать новых рабочих на свои предприятия и все они будут жителями Объединенных Арабских Эмиратов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:54

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