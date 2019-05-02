В Китае найдены наскальные рисунки возрастом 3,5 тысячи лет
Китайские археологи нашли вблизи города Дахе, который находится на северо-западе Китая, наскальные рисунки с изображениями животных. Данным петроглифам примерно 3500 лет.
Обнаружили рисунки в ущелии Янкан, которое находится на высоте 2760 метров над уровнем моря. Всего найдено 16 наскальных рисунков. Их классифицировали на 6 различных групп. На большинстве петроглифов были изображены олени. По заявлению ученых, это позволит определить климатические условия того времени, поскольку рисунки имеют очень четкие контуры и позволят определить вид животных. Это предоставит информацию о климате, поскольку разные виды оленей обитают в разных условиях.
Также археологи заявили, что рисунки были сделаны металлическим или бронзовым инструментом. Сначала выбивался контур, а после уже происходило оформление. Почти все изображения были созданы на твёрдых породах сланца, что обеспечило их долговечность. Ученые продолжат изучать местность в надеждах найти еще петроглифы. Это поможет собрать больше информации об обычаях и образе жизни древних людей.
Обнаружили рисунки в ущелии Янкан, которое находится на высоте 2760 метров над уровнем моря. Всего найдено 16 наскальных рисунков. Их классифицировали на 6 различных групп. На большинстве петроглифов были изображены олени. По заявлению ученых, это позволит определить климатические условия того времени, поскольку рисунки имеют очень четкие контуры и позволят определить вид животных. Это предоставит информацию о климате, поскольку разные виды оленей обитают в разных условиях.
Также археологи заявили, что рисунки были сделаны металлическим или бронзовым инструментом. Сначала выбивался контур, а после уже происходило оформление. Почти все изображения были созданы на твёрдых породах сланца, что обеспечило их долговечность. Ученые продолжат изучать местность в надеждах найти еще петроглифы. Это поможет собрать больше информации об обычаях и образе жизни древних людей.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:18