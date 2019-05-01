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Вокалистка SEREBRO Елизавета Корнилова оголила ягодицы на новом фото

Елизавета Корнилова, новая участница группы SEREBRO, порадовала подписчиков своего Instagram-аккаунта пикантным селфи-снимком. На фотографии артистка показала стройную фигуру и обнаженные ягодицы.
Вокалистка SEREBRO Елизавета Корнилова оголила ягодицы на новом фото

Макс Фадеев долго выбирал новую вокалистку для музыкального коллектива SEREBRO и остановился на Елизавете Корниловой. Артистка сразу же привлекла внимание публики. Певица не скрывается от общественности, регулярно подогревая интерес к своей персоне и публикуя пикантные фотографии в личном микроблоге.

Один из таких «горячих» снимков появился в аккаунте Корниловой несколько часов назад. Звезда сфотографировала свое отражение в зеркале, позируя в полуобнаженном виде. Из одежды на певице – лишь бикини и ярко-желтая кепка. Она смело продемонстрировала ягодицы, не боясь осуждения публики.

Большинству фанатов «прелести» участницы SEREBRO пришлись по душе. Героиня кадра получила много восторженных комментариев по поводу своей стройной фигуры и красоты. Однако некоторые фанаты засомневались, что Елизавету Корнилову включили в состав группы за талант. Они подозревают, что продюсера больше привлекла внешность артистки, соответствующая стилю коллектива.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:22

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