Ученые назвали сливу идеальным фруктом для предотвращения образования тромбов





В сливе содержится клетчатка, а также антиоксиданты и витамины групп А, В, С, Е и К. Более того, в плодах содержится огромное количество минералов: фосфор, цинк, железо, йод, медь, магний, калий и кальций. Ежедневной нормой названо 3-4 плода, чего достаточно для улучшения работы ЖКТ.Помимо этого, употребление слив помогает гипертоникам, а также людям с анемией, атеросклерозом, нарушениями кровообращения и болезнями сердечно-сосудистой системы. Примечательно, что все указанные полезные компоненты имеются как в свежих плодах, так и в тех, которые предварительно высушены.