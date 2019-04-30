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Ученые назвали сливу идеальным фруктом для предотвращения образования тромбов

Ученые назвали фрукт, который помогает предотвращать образование тромбов. Им оказалась слива, употребление которой обогащает организм большим количеством витаминов.
Ученые назвали сливу идеальным фруктом для предотвращения образования тромбов

В сливе содержится клетчатка, а также антиоксиданты и витамины групп А, В, С, Е и К. Более того, в плодах содержится огромное количество минералов: фосфор, цинк, железо, йод, медь, магний, калий и кальций. Ежедневной нормой названо 3-4 плода, чего достаточно для улучшения работы ЖКТ.

Помимо этого, употребление слив помогает гипертоникам, а также людям с анемией, атеросклерозом, нарушениями кровообращения и болезнями сердечно-сосудистой системы. Примечательно, что все указанные полезные компоненты имеются как в свежих плодах, так и в тех, которые предварительно высушены.



 
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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:40

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