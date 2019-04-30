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Land Rover проводят финальные испытания нового Defender

Компания Land Rover приступила к финальной стадии испытания нового Defender. Сейчас закамуфлированные автомобили проходят сквозь «огонь и лед» в различных уголках мира.
Land Rover проводят финальные испытания нового Defender

Как сообщает производитель, новый автомобиль прошел более 1,5 миллиона километров в различных уголках планеты. При этом температура колебалась от – 40 до + 50 градусов по Цельсию. Land Rover Defender покорял Скалистые горы в Колорадо, бездорожье в Африке и за полярным кругом. Этот эксперимент направлен на испытание всех систем автомобиля в реальных условиях. По утверждению разработчика, модель будет иметь самую большую проходимость среди всех автомобилей марки.

Известно, что новый автомобиль выйдет в трех дверном и пяти дверном кузовах. Также в будущем, возможно, появится пикап и длиннобазная модификация. Транспортное средство будет иметь несколько двигателей в комплектации. В их числе 2-литровые бензиновые и дизельные четырёхцилиндровые силовые агрегаты из семейства Ingenium, а также 3-литровые и 5-литровые бензиновые моторы с 6 и 8 цилиндрами. Премьера ожидается уже в этом году.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:28

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