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Алсу вышла в свет впервые после скандала с шоу «Голос. Дети»

Алсу впервые появилась на светских мероприятиях после скандала с результатами конкурса «Голос. Дети». Пользователи все еще настаивают на том, чтобы певица прокомментировала сложившуюся ситуацию.
Алсу вышла в свет впервые после скандала с шоу «Голос. Дети»

Певица Алсу посетила собрание комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Это мероприятие было юбилейным, посвященное 65-й годовщине входа Российской Федерации в эту организацию. Алсу пришла туда вместе с подругой, певицей Зарой, которой присуждено звание Артист ЮНЕСКО.

Зара опубликовала в своем Instagram-аккаунте несколько фото с мероприятия, на которых она изображена вместе с Алсу. В комментариях пользователи высказывали свои возмущения результатами голосования в шоу «Голос. Дети». Подписчики негативно высказывались не только по отношению к Алсу, под критику попала и сама хозяйка аккаунта. «Теперь понятно почему вы «пели» накануне хвалебные оды дочке Алсу... не ожидала от Вас», «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вы народу просто сообщите заранее, когда Ваши сыновья отправятся на "Голос. Дети", чтобы родители простых детей не заморачивались и уберегли своих детей от душевных травм», - писали возмущенные фолловеры.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:12

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