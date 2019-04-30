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Ксения Бородина выразила негодование из-за участия дочери Алсу в музыкальном шоу «Голос. Дети»

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина высказала свое возмущение из-за участия наследницы прославленной певицы Алсу в известном музыкальном проекте «Голос. Дети». По мнению телезнаменитости, родители девочки и без проекта дали бы ей «путевку в жизнь».
Ксения Бородина выразила негодование из-за участия дочери Алсу в музыкальном шоу «Голос. Дети»

На днях Бородина в очередной раз предложила своим подписчикам «поболтать». Ксению буквально забросали вопросами, однако больше всего фолловеров заинтересовало, как же звезда «Дома-2» относится к шоу «Голос. Дети», а если быть точнее, к тому, что в этом году его победителем стала дочь популярной российской исполнительницы Алсу и известного бизнесмена Яна Абрамова.

По словам Ксюши, она не понимает, зачем знаменитые родители отправили свою наследницу на такой проект.

«Я если честно, не сильно поняла, зачем Микелле этот конкурс?» - подчеркнула Бородина.

Также телеведущая указала на то, что у Микеллы Абрамовой настолько влиятельные родители, что они могли бы и без шоу «Голос. Дети» дать девочке все, что она пожелает.

Ксения Бородина выразила негодование из-за участия дочери Алсу в музыкальном шоу «Голос. Дети»

Оказывается, что Ксения в этом году не смотрела музыкальный проект, однако когда узнала о скандале, который разгорелся в Сети после шоу, решила послушать детей финалистов. Как утверждает Бородина, больше всего ей понравился Максим Ержан.

Впрочем, телеведущая «Дома-2» подметила, что никто не дал ей и кому-либо права «травить» ребенка, который все-таки одержал победу в шоу «Голос. Дети». По мнению Ксении, звездным родителям не нужно было вести на проект свою дочь, ведь это всегда вызывает у общественности осуждение.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:54

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