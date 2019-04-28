Дочери Стаса Михайлова трогательно поздравили отца с 50-летним юбилеем

По традиции особенное поздравление для Стаса Михайлова подготовили его младшие дочери - Иванна и Мария. Дети выучили стихи, рассказав посредством этого, как сильно любят своего отца. Мужа также поздравила Инна Михайлова, отметив, что он невероятно талантлив, красив и является примером для подражания. Жена певца напомнила, что она бесконечно счастлива рядом с ним и пожелала ему жить в гармонии с собой, не сталкиваться с неприятностями и иметь крепкое здоровье.Стас Михайлов и его супруга Инна Михайлова вместе с 2006 года, а официальный брак влюбленные зарегистрировали в 2011 году. Пара воспитывает дочерей Иванну 2009 года рождения и Марию, которая появилась на свет в 2012. Инна Михайлова также является матерью двух детей от брака с Андреем Канчельскисом. Стас Михайлов воспитывает сына и дочь от бывших возлюбленных.