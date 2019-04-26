Анна Семенович поразила поклонников снимками без макияжа

Не так давно Семенович отметила свой день рождения, ей исполнилось 39 лет. Тем не менее, звезда не устает демонстрировать подписчикам свои «аппетитные формы». Артистка отдает предпочтение одежде с внушительным декольте, что не может не нравиться мужской половине. При этом певица постоянно пытается бороться с лишним весом, периодически ей удается находиться в отличной форме.Сейчас популярная исполнительница снимается в продолжении известной саги о гардемаринах, при чем место проведения съемок она скрывает, но, по всей вероятности, работа над фильмом проходит на территории Крыма. Для того, чтобы в кадре выглядеть достойно, Семенович посетила специалиста по косметологии, это стало понятным по размещенным в Instagram фотографиям. Она рассказала, что в указанной клинике работают профессионалы своего дела: на высоком уровне проводят процедуру по омоложению лица и моделированию тела, владеют техникой энергетического массажа.Новые фотографии, размещенные Анной Семенович, вызвали недоумение у пользователей. Разгорелся спор: одни утверждали, что звезда сделала снимки при помощи техники фотошопа, другие настаивали на наличии пластики. Комментарии фолловеров певица оставила без внимания.