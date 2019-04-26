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Ученые: Скорость ветра и высота волн в Мировом океане каждый год увеличиваются

Группа ученых из Австралии и Индонезии выяснила, что в Мировом океане скорость ветра и высота волн каждый год увеличиваются. Благодаря анализу спутниковых данных климатологи смогли определить: в экстремальных условиях наиболее высокие показатели наблюдаются в южном полушарии.

Ученые: Скорость ветра и высота волн в Мировом океане каждый год увеличиваются

Как сообщает издание Science, эксперты фиксировали данные за период с 1985 по 2018 год. Для этого им понадобились результаты спутниковых наблюдений с радиометров, альтиметров, скаттерометров, которые были сопоставлены с результатами 80-и буев, находящихся в океане. Это позволило обнаружить статистически значимые показатели роста скорости ветра в Северной Атлантике, в южных частях Тихого и Атлантического океана.

За 33 года в Южном океане максимальные уровни скорости ветра увеличились до восьми процентов, в то время как высота волн – до пяти процентов. Что касается северной части Тихого океана, то здесь наблюдается снижение волн на 0,5 см в год. Высота волны в Южном океане ежегодно вырастает на 0,3 см.
Ученые: Скорость ветра и высота волн в Мировом океане каждый год увеличиваются

Новая научная работа очень важна для оценки дальнейшего состояния Мирового океана. Выводы ученых дают возможность прогнозировать вероятность новых изменений в климате, а также определять, каким станет цвет океана. Так, к 2100 году практически половина океана изменит свой цвет в результате климатических перемен: синие участки станут ярко-синими, а зеленые части – ярко-зелеными.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:08

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