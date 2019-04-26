Сибирские микробиологи выделили бактерию, за которой «охотились» более 10 лет





Впервые следы ДНК этой бактерии были обнаружены в Южной Африке, в сточных водах шахты. Позднее её же следы были найдены в Финляндии и США. Выделить живую бактерию не удавалось никому. Выдвигалось предположение, что делится она крайне редко, поэтому поиски были тщетны.Недавно сибирские микробиологи обнаружили живую бактерию Desulforudis audaxviator в водах тёплого подземного источника в Томской области. Исследование показало, что данный микроорганизм может легко существовать как на значительной глубине, так и на поверхности земли. Наличие кислорода не обязательно для жизнедеятельности, но и не губительно для него.Также установлено, что бактерия питается водородом и органическими веществами, при этом используя для их окисления сульфаты. Процесс деления происходит у неё гораздо быстрее, чем предполагалось – каждые 28 часов.Интересным является тот факт, что геном сибирской и африканской бактерии практически идентичен. Учёные пока не могут это объяснить, так как мутации происходят постоянно. Это ещё предстоит выяснить микробиологам.