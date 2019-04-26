Сибирские микробиологи выделили бактерию, за которой «охотились» более 10 лет
Учёные Томского государственного университета выделили бактерию Desulforudis audaxviator. «Охота» на неё велась более 10 лет.
Впервые следы ДНК этой бактерии были обнаружены в Южной Африке, в сточных водах шахты. Позднее её же следы были найдены в Финляндии и США. Выделить живую бактерию не удавалось никому. Выдвигалось предположение, что делится она крайне редко, поэтому поиски были тщетны.
Недавно сибирские микробиологи обнаружили живую бактерию Desulforudis audaxviator в водах тёплого подземного источника в Томской области. Исследование показало, что данный микроорганизм может легко существовать как на значительной глубине, так и на поверхности земли. Наличие кислорода не обязательно для жизнедеятельности, но и не губительно для него.
Также установлено, что бактерия питается водородом и органическими веществами, при этом используя для их окисления сульфаты. Процесс деления происходит у неё гораздо быстрее, чем предполагалось – каждые 28 часов.
Интересным является тот факт, что геном сибирской и африканской бактерии практически идентичен. Учёные пока не могут это объяснить, так как мутации происходят постоянно. Это ещё предстоит выяснить микробиологам.
Впервые следы ДНК этой бактерии были обнаружены в Южной Африке, в сточных водах шахты. Позднее её же следы были найдены в Финляндии и США. Выделить живую бактерию не удавалось никому. Выдвигалось предположение, что делится она крайне редко, поэтому поиски были тщетны.
Недавно сибирские микробиологи обнаружили живую бактерию Desulforudis audaxviator в водах тёплого подземного источника в Томской области. Исследование показало, что данный микроорганизм может легко существовать как на значительной глубине, так и на поверхности земли. Наличие кислорода не обязательно для жизнедеятельности, но и не губительно для него.
Также установлено, что бактерия питается водородом и органическими веществами, при этом используя для их окисления сульфаты. Процесс деления происходит у неё гораздо быстрее, чем предполагалось – каждые 28 часов.
Интересным является тот факт, что геном сибирской и африканской бактерии практически идентичен. Учёные пока не могут это объяснить, так как мутации происходят постоянно. Это ещё предстоит выяснить микробиологам.
Наука
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 06:50