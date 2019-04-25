Василиса Дмитренко не может привыкнуть к красным стенам в новом доме





Немного времени прошло с тех пор, как Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко перебрались в новый дом, который руководство телестройки «Дом-2» выделило специально для пар участников отдельного шоу «Спаси свою любовь». Несмотря на это, скандальные супруги уже успели рассориться практически со всеми соседями, а маленькая Василиса Дмитренко стала вести себя очень странно. Со слов обеспокоенной матери, девочка никак не может привыкнуть к красным стенам в их комнате, нередко бьётся о них головой и ходит будто сама не своя.Ольга Рапунцель винит в происходящем с дочерью не только насыщенный красный цвет стен в новых апартаментах, но также и напряжённую обстановку, из-за которой малышка стала очень тревожной и капризной. Зрители остаются при мнении, что супругам Дмитренко необходимо как можно скорее покидать «Дом-2», чтобы не нарушить ещё не сформировавшуюся психику ребёнка.