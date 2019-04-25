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Василиса Дмитренко не может привыкнуть к красным стенам в новом доме

Маленькая Василиса Дмитренко никак не может привыкнуть к красным стенам в новом доме, куда переехала вместе с родителями. В этом призналась сама Ольга Рапунцель, отметив, что годовалая дочь после заселения в общий дом стала вести себя очень странно.

Василиса Дмитренко не может привыкнуть к красным стенам в новом доме


Немного времени прошло с тех пор, как Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко перебрались в новый дом, который руководство телестройки «Дом-2» выделило специально для пар участников отдельного шоу «Спаси свою любовь». Несмотря на это, скандальные супруги уже успели рассориться практически со всеми соседями, а маленькая Василиса Дмитренко стала вести себя очень странно. Со слов обеспокоенной матери, девочка никак не может привыкнуть к красным стенам в их комнате, нередко бьётся о них головой и ходит будто сама не своя.

Василиса Дмитренко не может привыкнуть к красным стенам в новом доме


Ольга Рапунцель винит в происходящем с дочерью не только насыщенный красный цвет стен в новых апартаментах, но также и напряжённую обстановку, из-за которой малышка стала очень тревожной и капризной. Зрители остаются при мнении, что супругам Дмитренко необходимо как можно скорее покидать «Дом-2», чтобы не нарушить ещё не сформировавшуюся психику ребёнка.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:38

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