Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»





Мэйси Уильямс стала знаменитой после того, как исполнила роль Арьи Старк в многосерийном фильме «Игра престолов». Теперь за жизнью актрисы следят миллионы поклонников. Несколько дней назад вышла 2 серия заключительного сезона сериала, в которой была показана постельная сцена с младшей дочерью Эдварда Старка. Фанаты «Игры престолов» отнеслись к эпизоду по-разному, некоторые были рады, что Арья Старк стала женщиной. Другие написали, что эта сцена была лишней.Мэйси Уильямс решила рассказать своим поклонникам, что она чувствовала в тот момент. Актриса написала в Twitter, что некоторым зрителям не очень понравился откровенные эпизод, но ее родители и семья тоже смотрели постельную сцену с ее участием, и от этого она чувствовала себя некомфортно. Знаменитость напомнила, что у ее есть 2 сестры и 4 брата.